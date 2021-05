Da Parma: Rimonta di Lorenzo Musetti “Mattoncino dopo Mattoncino continuo a crescere” (con il programma di domani)

Lorenzo Musetti vince il derby azzurro di primo turno dell’Emilia-Romagna Open Mutti Cup contro Gianluca Mager. All’esordio nell’ATP 250 di Parma targato MEF Tennis Events, il numero 76 del mondo si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 in un’ora e 44 minuti di gioco.

Rimonta Musetti – Stanco ma soddisfatto del risultato il talento di Carrara: “Non ho iniziato il match nel modo giusto, il mio avversario ha servito bene ed era padrone del gioco. Le condizioni di gioco di Parma sono ovviamente differenti rispetto a Lione, ci ho messo un po’ ad adattarmi. Sono molto contento della reazione dopo il primo set: ho tenuto duro dal punto di vista mentale, ho alzato il livello tecnico e ho fatto mia la partita”. Nel secondo e nel terzo set è stato un grande Musetti: “Quando sono in fiducia riesco a comandare gli scambi con il dritto, girandomi anche tanto a sventaglio. E il servizio a uscire mi ha aiutato a ‘girare’ l’incontro. La sconfitta con Tsitsipas a Lione? Il tennis che ho espresso nel primo set è frutto del lavoro quotidiano che svolgo in allenamento con il mio team: mattoncino dopo mattoncino sto continuando a crescere”.

Esulta papà Cecchinato – Nell’altro derby azzurro di primo turno il successo di Marco Cecchinato, giustiziere del qualificato Raul Brancaccio con lo score di 6-3 7-6(5) in un’ora e 39 minuti di gioco: “Era la prima volta che lo affrontavo, non sapevo cosa aspettarmi da lui. Sono entrato in campo attento e concentrato sul mio gioco ed è andata bene. Sensazioni? Sto molto bene. Ho disputato buoni match contro ottimi giocatori, le sensazioni sono certamente positive. E poi era il mio primo match davanti a mio figlio Edoardo: ero emozionato ma avevo tanta voglia di vincere”. Avanti anche Gombos, Gasquet, Nishioka e Korda.

I risultati di martedì 25 maggio

Primo turno

Norbert Gombos b. Emil Ruusuvuori 7-6(4) 5-7 6-3

Richard Gasquet b. Daniel Altmaier 6-3 6-3

Yoshihito Nishioka b. Sam Querrey 3-6 6-3 7-6(3)

Marco Cecchinato b. Raul Brancaccio 6-3 7-6(5)

Sebastian Korda b. Andreas Seppi 6-3 6-4

Lorenzo Musetti b. Gianluca Mager 4-6 6-1 6-2

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Jan-Lennard Struff vs [WC] Flavio Cobolli

2. [5] Richard Gasquet vs [Q] Pedro Martinez (non prima ore: 12:00)

3. [7] Aljaz Bedene vs [WC] Marco Cecchinato

4. Lorenzo Musetti vs [8] Yoshihito Nishioka

5. [1] Lorenzo Sonego vs Sebastian Korda

Grand Stand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Francesco Passaro / Stefano Travaglia

2. [WC] David Marrero / David Vega Hernandez vs Roman Jebavy / Aleksandr Nedovyesov

3. Oliver Marach / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [2] Raven Klaasen / Ben McLachlan

4. Matt Reid / Michael Venus vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

5. [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrey Golubev / Andrea Vavassori vs [4] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop

2. [LL] Norbert Gombos vs [3] Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 11:30)

3. Jaume Munar OR [Q] Mikael Ymer vs [2] Benoit Paire (non prima ore: 13:30)

4. Jiri Vesely vs [6] Tommy Paul

5. Max Purcell / Luke Saville vs Marco Cecchinato / Andreas Seppi