Mouratoglou: “Roland Garros? L’unica cosa che non sappiamo è chi sarà sconfitto da Nadal in finale”

Il coach francese Patrick Mouratoglou, attualmente a fianco di Serena Williams ma con molte altre collaborazioni attraverso la sua accademia, ha le idee ben chiare su come andrà a finire il prossimo Roland Garros. In una dichiarazione sibillina a Sky Sport, ha affermato che “Ogni anno, quando mi chiedono di Roland Garros, do la stessa risposta. Dico ‘l’unica cosa che non sappiamo quando inizia il Roland Garros ogni anno è chi sarà sconfitto da Rafa in finale’. Tutto il resto, lo sappiamo”.

Non un bel viatico per uno Slam, togliere completamente l’incertezza del risultato. Ma del resto, la storia del torneo parla chiaro. Lo spagnolo ha costruito i suoi record sull’imbattibilità in un torneo, Parigi.

Continua Mouratoglou: “Rafa sa che per vincere uno Slam ha bisogno di vincere prima qualche altro torneo, è sempre stato così. Per questo aver vinto a Roma e proprio contro Djokovic, lo rende automaticamente l’unico favorito per il torneo”.

Qualche parola anche per Federer. “Per quanto riguarda Roger, di sicuro ha avuto un lungo infortunio, che in realtà è durato molto più a lungo di quanto ci si aspettava. Quest’anno compirà 40 anni. Non può fare altro che concentrarsi sui Grand Slam, rendendo la sua preparazione completamente focalizzata per darsi le migliori possibilità. È corretto concentrarsi su Wimbledon, poi sugli altri Slam, e infine sul Roland Garros, torneo in cui non ha alcuna speranza di poter arrivare in fondo. Anche nel 2019, anno in cui ha giocato molto bene arrivando ad un solo punto da vincere a Wimbledon, a Parigi ha dovuto cedere il passo”.

Marco Mazzoni