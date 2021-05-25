Roland Garros: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2 Qualificazioni (LIVE)

Risultati dal Roland Garros
Roland Garros – 1° Turno Qualificazioni
Court 14 – Ore: 10:30
Damir Dzumhur vs Denis Istomin
GS Roland Garros
Damir Dzumhur [11]
0
6
2
1
Denis Istomin•
0
2
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Denis Istomin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Denis Istomin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Damir Dzumhur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Denis Istomin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Denis Istomin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Damir Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Denis Istomin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Denis Istomin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Denis Istomin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Damir Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Denis Istomin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Damir Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Denis Istomin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Aubane Droguet vs Elena-Gabriela Ruse
Il match deve ancora iniziare
Maxime Janvier vs Evgeny Donskoy
Il match deve ancora iniziare
Alexandre Muller vs Peter Gojowczyk
Il match deve ancora iniziare
Leonie Kung vs Stefanie Voegele
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 10:30
Ana Konjuh vs Robin Anderson
GS Roland Garros
Ana Konjuh
6
6
Robin Anderson
4
4
Vincitore: Ana Konjuh
Servizio
Svolgimento
Set 2
Robin Anderson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ana Konjuh
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ana Konjuh
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Robin Anderson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ana Konjuh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Robin Anderson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Ana Konjuh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Robin Anderson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Robin Anderson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Robin Anderson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ana Konjuh
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Ruben Bemelmans vs Alessandro Giannessi
Il match deve ancora iniziare
Kristie Ahn vs Coco Vandeweghe
Il match deve ancora iniziare
Timo Legout vs Evan Furness
Il match deve ancora iniziare
Jenson Brooksby vs Cedrik-Marcel Stebe
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 10:30
Asia Muhammad vs Whitney Osuigwe
GS Roland Garros
Asia Muhammad
0
6
5
Whitney Osuigwe•
0
1
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Asia Muhammad
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Asia Muhammad
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Asia Muhammad
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Asia Muhammad
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Whitney Osuigwe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Asia Muhammad
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Whitney Osuigwe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Asia Muhammad
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Whitney Osuigwe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Constant Lestienne vs Thai-Son Kwiatkowski
Il match deve ancora iniziare
Mackenzie Mcdonald vs Thanasi Kokkinakis
Il match deve ancora iniziare
Denis Kudla vs Mikael Torpegaard
Il match deve ancora iniziare
Tsvetana Pironkova vs Caroline Dolehide
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ore: 10:30
Oscar Otte vs Prajnesh Gunneswaran
GS Roland Garros
Oscar Otte
6
6
Prajnesh Gunneswaran [32]
2
2
Vincitore: Oscar Otte
Servizio
Svolgimento
Set 2
Prajnesh Gunneswaran
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Oscar Otte
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Prajnesh Gunneswaran
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Prajnesh Gunneswaran
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Prajnesh Gunneswaran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Oscar Otte
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Prajnesh Gunneswaran
5-2 → 6-2
Oscar Otte
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Prajnesh Gunneswaran
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Prajnesh Gunneswaran
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Prajnesh Gunneswaran
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Maria Camila Osorio serrano vs Olga Danilovic
Il match deve ancora iniziare
Tatsuma Ito vs Altug Celikbilek
GS Roland Garros
Tatsuma Ito•
0
3
6
5
Altug Celikbilek
15
6
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Altug Celikbilek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Altug Celikbilek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Tatsuma Ito
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Altug Celikbilek
4-1 → 4-2
Tatsuma Ito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Altug Celikbilek
2-1 → 3-1
Tatsuma Ito
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Altug Celikbilek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Altug Celikbilek
5-4 → 6-4
Altug Celikbilek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Tatsuma Ito
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Altug Celikbilek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Tatsuma Ito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Altug Celikbilek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Tatsuma Ito
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Altug Celikbilek
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Altug Celikbilek
3-5 → 3-6
Tatsuma Ito
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Altug Celikbilek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Altug Celikbilek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Tatsuma Ito
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Altug Celikbilek
1-1 → 1-2
Tatsuma Ito
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Altug Celikbilek
0-0 → 0-1
Priscilla Hon vs Francesca Di lorenzo
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Lukas Lacko
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ore: 10:30
Catherine Mcnally vs En-Shuo Liang
GS Roland Garros
Catherine Mcnally [6]•
0
1
En-Shuo Liang
0
4
Vincitore: En-Shuo Liang
Servizio
Svolgimento
Set 1
Catherine Mcnally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Catherine Mcnally
1-0 → 1-1
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Francisco Cerundolo vs Roberto Cid subervi
GS Roland Garros
Francisco Cerundolo [8]•
0
2
Roberto Cid subervi
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Roberto Cid subervi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Francisco Cerundolo
1-1 → 2-1
Roberto Cid subervi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Francisco Cerundolo
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Cristina Bucsa vs Katarina Zavatska
Il match deve ancora iniziare
Viktoriya Tomova vs Natalia Vikhlyantseva
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Juan Manuel Cerundolo
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 10:30
Usue Maitane Arconada vs Lara Arruabarrena
GS Roland Garros
Usue Maitane Arconada
0
6
2
Lara Arruabarrena•
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Usue Maitane Arconada
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Lara Arruabarrena
2-3 → 2-4
Usue Maitane Arconada
1-3 → 2-3
Lara Arruabarrena
1-2 → 1-3
Usue Maitane Arconada
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Lara Arruabarrena
0-1 → 0-2
Usue Maitane Arconada
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Usue Maitane Arconada
6-5 → 6-6
Lara Arruabarrena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Usue Maitane Arconada
5-4 → 5-5
Lara Arruabarrena
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Usue Maitane Arconada
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Lara Arruabarrena
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Usue Maitane Arconada
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lara Arruabarrena
3-1 → 3-2
Usue Maitane Arconada
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lara Arruabarrena
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Usue Maitane Arconada
0-1 → 1-1
Lara Arruabarrena
0-0 → 0-1
Tereza Smitkova vs Hailey Baptiste
Il match deve ancora iniziare
Marco Trungelliti vs Sebastian Baez
Il match deve ancora iniziare
Tereza Mrdeza vs Magdalena Frech
Il match deve ancora iniziare
Cagla Buyukakcay vs Jia-Jing Lu
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 10:30
Taro Daniel vs Paolo Lorenzi
GS Roland Garros
Taro Daniel [5]•
0
6
3
Paolo Lorenzi
0
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Paolo Lorenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Taro Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Paolo Lorenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Taro Daniel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Taro Daniel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Paolo Lorenzi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Paolo Lorenzi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Taro Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Paolo Lorenzi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Daniel Masur vs Tallon Griekspoor
Il match deve ancora iniziare
Elisabetta Cocciaretto vs Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
Kurumi Nara vs Giulia Gatto-monticone
Il match deve ancora iniziare
Luca Van assche vs Henri Laaksonen
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 10:30
Timea Babos vs Xiaodi You
GS Roland Garros
Timea Babos [4]•
0
6
2
Xiaodi You
0
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Timea Babos
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Timea Babos
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Timea Babos
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Timea Babos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Timea Babos
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Timea Babos
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Lizette Cabrera vs Xiyu Wang
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Giustino vs Zhizhen Zhang
Il match deve ancora iniziare
Roberto Marcora vs Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
Susan Bandecchi vs Lesley Pattinama kerkhove
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 10:30
Kimmer Coppejans vs Brandon Nakashima
GS Roland Garros
Kimmer Coppejans•
0
6
4
Brandon Nakashima [24]
0
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Brandon Nakashima
3-3 → 4-3
Kimmer Coppejans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Brandon Nakashima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Kimmer Coppejans
1-2 → 2-2
Brandon Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kimmer Coppejans
0-1 → 1-1
Brandon Nakashima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
Brandon Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Kimmer Coppejans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Brandon Nakashima
5-4 → 5-5
Kimmer Coppejans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Brandon Nakashima
4-3 → 5-3
Kimmer Coppejans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Brandon Nakashima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Kimmer Coppejans
2-2 → 2-3
Brandon Nakashima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Kimmer Coppejans
0-2 → 1-2
Brandon Nakashima
0-1 → 0-2
Kimmer Coppejans
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Richel Hogenkamp vs Samantha Murray sharan
Il match deve ancora iniziare
Robin Haase vs Renzo Olivo
Il match deve ancora iniziare
Reka-Luca Jani vs Mandy Minella
Il match deve ancora iniziare
Storm Sanders vs Katarzyna Kawa
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 10:30
Anna Kalinskaya vs Antonia Lottner
GS Roland Garros
Anna Kalinskaya [8]
5
4
Antonia Lottner
7
6
Vincitore: Antonia Lottner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Antonia Lottner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Antonia Lottner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Antonia Lottner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Matthias Bachinger vs Tomas Martin Etcheverry
Il match deve ancora iniziare
Kristina Kucova vs Natalija Kostic
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar vs Andrea Pellegrino
Il match deve ancora iniziare
Cem Ilkel vs Mohamed Safwat
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 10:30
Joao Domingues vs Sergiy Stakhovsky
GS Roland Garros
Joao Domingues•
0
5
4
Sergiy Stakhovsky
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sergiy Stakhovsky
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Joao Domingues
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Sergiy Stakhovsky
2-4 → 2-5
Joao Domingues
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Sergiy Stakhovsky
1-3 → 1-4
Sergiy Stakhovsky
1-1 → 1-2
Sergiy Stakhovsky
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Joao Domingues
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Sergiy Stakhovsky
5-5 → 5-6
Joao Domingues
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Sergiy Stakhovsky
4-4 → 4-5
Joao Domingues
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Sergiy Stakhovsky
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Joao Domingues
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Sergiy Stakhovsky
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Joao Domingues
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Sergiy Stakhovsky
1-1 → 1-2
Joao Domingues
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Sergiy Stakhovsky
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Rebecca Marino vs Claire Liu
Il match deve ancora iniziare
Dennis Novak vs Mario Vilella martinez
Il match deve ancora iniziare
Irina Bara vs Jodie Burrage
Il match deve ancora iniziare
Marc-Andrea Huesler vs Emilio Gomez
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 10:30
Mitchell Krueger vs Danilo Petrovic
GS Roland Garros
Mitchell Krueger•
0
6
3
0
Danilo Petrovic
0
3
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mitchell Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Danilo Petrovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Mitchell Krueger
2-3 → 3-3
Danilo Petrovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Mitchell Krueger
1-2 → 2-2
Danilo Petrovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Mitchell Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mitchell Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Danilo Petrovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Mitchell Krueger
4-2 → 5-2
Danilo Petrovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Mitchell Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Danilo Petrovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Mitchell Krueger
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Mitchell Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Georgina Garcia perez vs Mayo Hibi
Il match deve ancora iniziare
Jay Clarke vs Filip Horansky
Il match deve ancora iniziare
Danielle Lao vs Lesia Tsurenko
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Sebastian Ofner
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 10:30
Ramkumar Ramanathan vs Michael Mmoh
GS Roland Garros
Ramkumar Ramanathan•
0
2
7
0
Michael Mmoh
0
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
6-1*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
Ramkumar Ramanathan
5-6 → 6-6
Michael Mmoh
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Ramkumar Ramanathan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Ramkumar Ramanathan
3-4 → 4-4
Ramkumar Ramanathan
2-3 → 3-3
Michael Mmoh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Ramkumar Ramanathan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Ramkumar Ramanathan
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ramkumar Ramanathan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Ramkumar Ramanathan
1-4 → 2-4
Ramkumar Ramanathan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Ramkumar Ramanathan
0-1 → 0-2
Michael Mmoh
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Liudmila Samsonova vs Aleksandra Krunic
Il match deve ancora iniziare
Marius Copil vs Marcelo Tomas Barrios vera
GS Roland Garros
Marius Copil
0
6
3
4
Marcelo Tomas Barrios vera•
0
4
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Marcelo Tomas Barrios vera
Marius Copil
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Marcelo Tomas Barrios vera
3-3 → 4-3
Marius Copil
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Marcelo Tomas Barrios vera
2-2 → 2-3
Marcelo Tomas Barrios vera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Marius Copil
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Marcelo Tomas Barrios vera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marius Copil
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Marcelo Tomas Barrios vera
3-4 → 3-5
Marius Copil
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Marcelo Tomas Barrios vera
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Marius Copil
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Marcelo Tomas Barrios vera
2-1 → 2-2
Marcelo Tomas Barrios vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Marius Copil
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marcelo Tomas Barrios vera
15-0
30-0
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Marcelo Tomas Barrios vera
4-3 → 4-4
Marcelo Tomas Barrios vera
4-1 → 4-2
Marius Copil
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Marcelo Tomas Barrios vera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Marius Copil
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Marcelo Tomas Barrios vera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Olivia Gadecki vs Anastasia Gasanova
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Matthew Ebden
Il match deve ancora iniziare
Grace Min vs Pemra Ozgen
Il match deve ancora iniziare
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