Roland Garros 2021 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2 Qualificazioni (LIVE)

25/05/2021 09:46 Nessun commento
Risultati dal Roland Garros
Risultati dal Roland Garros

FRA Roland Garros – 1° Turno Qualificazioni

Court 14 – Ore: 10:30
Damir Dzumhur BIH vs Denis Istomin UZB

GS Roland Garros
Damir Dzumhur [11]
0
6
2
1
Denis Istomin
0
2
6
3
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Aubane Droguet FRA vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Evgeny Donskoy RUS

Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller FRA vs Peter Gojowczyk GER

Il match deve ancora iniziare

Leonie Kung SUI vs Stefanie Voegele SUI

Il match deve ancora iniziare


Court 7 – Ore: 10:30
Ana Konjuh CRO vs Robin Anderson USA

GS Roland Garros
Ana Konjuh
6
6
Robin Anderson
4
4
Vincitore: Ana Konjuh
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Ruben Bemelmans BEL vs Alessandro Giannessi ITA

Il match deve ancora iniziare

Kristie Ahn USA vs Coco Vandeweghe USA

Il match deve ancora iniziare

Timo Legout FRA vs Evan Furness FRA

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Cedrik-Marcel Stebe GER

Il match deve ancora iniziare


Court 6 – Ore: 10:30
Asia Muhammad USA vs Whitney Osuigwe USA

GS Roland Garros
Asia Muhammad
0
6
5
Whitney Osuigwe
0
1
6
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Constant Lestienne FRA vs Thai-Son Kwiatkowski USA

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie Mcdonald USA vs Thanasi Kokkinakis AUS

Il match deve ancora iniziare

Denis Kudla USA vs Mikael Torpegaard DEN

Il match deve ancora iniziare

Tsvetana Pironkova BUL vs Caroline Dolehide USA

Il match deve ancora iniziare


Court 2 – Ore: 10:30
Oscar Otte GER vs Prajnesh Gunneswaran IND

GS Roland Garros
Oscar Otte
6
6
Prajnesh Gunneswaran [32]
2
2
Vincitore: Oscar Otte
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Maria Camila Osorio serrano COL vs Olga Danilovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Tatsuma Ito JPN vs Altug Celikbilek TUR

GS Roland Garros
Tatsuma Ito
0
3
6
5
Altug Celikbilek
15
6
4
5
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Priscilla Hon AUS vs Francesca Di lorenzo USA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Lukas Lacko SVK

Il match deve ancora iniziare


Court 3 – Ore: 10:30
Catherine Mcnally USA vs En-Shuo Liang TPE

GS Roland Garros
Catherine Mcnally [6]
0
1
En-Shuo Liang
0
4
Vincitore: En-Shuo Liang
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Francisco Cerundolo ARG vs Roberto Cid subervi DOM

GS Roland Garros
Francisco Cerundolo [8]
0
2
Roberto Cid subervi
0
2
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Cristina Bucsa ESP vs Katarina Zavatska UKR

Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova BUL vs Natalia Vikhlyantseva RUS

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare


Court 4 – Ore: 10:30
Usue Maitane Arconada USA vs Lara Arruabarrena ESP

GS Roland Garros
Usue Maitane Arconada
0
6
2
Lara Arruabarrena
0
7
5
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Tereza Smitkova CZE vs Hailey Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

Tereza Mrdeza CRO vs Magdalena Frech POL

Il match deve ancora iniziare

Cagla Buyukakcay TUR vs Jia-Jing Lu CHN

Il match deve ancora iniziare


Court 5 – Ore: 10:30
Taro Daniel JPN vs Paolo Lorenzi ITA

GS Roland Garros
Taro Daniel [5]
0
6
3
Paolo Lorenzi
0
3
4
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Daniel Masur GER vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

Kurumi Nara JPN vs Giulia Gatto-monticone ITA

Il match deve ancora iniziare

Luca Van assche FRA vs Henri Laaksonen SUI

Il match deve ancora iniziare


Court 8 – Ore: 10:30
Timea Babos HUN vs Xiaodi You CHN

GS Roland Garros
Timea Babos [4]
0
6
2
Xiaodi You
0
4
5
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Lizette Cabrera AUS vs Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustino ITA vs Zhizhen Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Roberto Marcora ITA vs Sumit Nagal IND

Il match deve ancora iniziare

Susan Bandecchi SUI vs Lesley Pattinama kerkhove NED

Il match deve ancora iniziare


Court 9 – Ore: 10:30
Kimmer Coppejans BEL vs Brandon Nakashima USA

GS Roland Garros
Kimmer Coppejans
0
6
4
Brandon Nakashima [24]
0
7
3
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Richel Hogenkamp NED vs Samantha Murray sharan GBR

Il match deve ancora iniziare

Robin Haase NED vs Renzo Olivo ARG

Il match deve ancora iniziare

Reka-Luca Jani HUN vs Mandy Minella LUX

Il match deve ancora iniziare

Storm Sanders AUS vs Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare


Court 10 – Ore: 10:30
Anna Kalinskaya RUS vs Antonia Lottner GER

GS Roland Garros
Anna Kalinskaya [8]
5
4
Antonia Lottner
7
6
Vincitore: Antonia Lottner
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Matthias Bachinger GER vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

Kristina Kucova SVK vs Natalija Kostic SRB

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Andrea Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

Cem Ilkel TUR vs Mohamed Safwat EGY

Il match deve ancora iniziare


Court 11 – Ore: 10:30
Joao Domingues POR vs Sergiy Stakhovsky UKR

GS Roland Garros
Joao Domingues
0
5
4
Sergiy Stakhovsky
0
7
5
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Rebecca Marino CAN vs Claire Liu USA

Il match deve ancora iniziare

Dennis Novak AUT vs Mario Vilella martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Irina Bara ROU vs Jodie Burrage GBR

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI vs Emilio Gomez ECU

Il match deve ancora iniziare


Court 12 – Ore: 10:30
Mitchell Krueger USA vs Danilo Petrovic SRB

GS Roland Garros
Mitchell Krueger
0
6
3
0
Danilo Petrovic
0
3
6
0
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Georgina Garcia perez ESP vs Mayo Hibi JPN

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR vs Filip Horansky SVK

Il match deve ancora iniziare

Danielle Lao USA vs Lesia Tsurenko UKR

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare


Court 13 – Ore: 10:30
Ramkumar Ramanathan IND vs Michael Mmoh USA

GS Roland Garros
Ramkumar Ramanathan
0
2
7
0
Michael Mmoh
0
6
6
0
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Liudmila Samsonova RUS vs Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

Marius Copil ROU vs Marcelo Tomas Barrios vera CHI

GS Roland Garros
Marius Copil
0
6
3
4
Marcelo Tomas Barrios vera
0
4
6
4
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Olivia Gadecki AUS vs Anastasia Gasanova RUS

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Matthew Ebden AUS

Il match deve ancora iniziare

Grace Min USA vs Pemra Ozgen TUR

Il match deve ancora iniziare

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