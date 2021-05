Da Parma: Il resoconto di giornata. Sonego “Non vedo l’ora di scendere in campo”. Cobolli “Non potevo che vincerlo in questo modo il mio primo match a livello ATP” (con il programma di domani)

Dopo la splendida settimana degli Internazionali BNL d’Italia, conclusa con l’agguerrita semifinale persa in tre set contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, Lorenzo Sonego si prepara al debutto all’Emilia-Romagna Open Mutti Cup. Il numero 28 del mondo esordirà nel torneo di Parma targato MEF Tennis Events contro il vincente del match tra Andreas Seppi e lo statunitense Sebastian Korda.

Sonego prepara il debutto – Dopo il primo allenamento sulla terra rossa del Tennis Club President, le dichiarazioni del torinese classe ’95: “Non vedo l’ora di iniziare. Il circolo e il clima sono ideali per noi atleti, fisicamente mi sento bene e le motivazioni sono, come sempre, al massimo. Scendere in campo da testa di serie numero 1 è una bella responsabilità, ma sono pronto”. Ancora freschi i ricordi del Foro Italico: “A Roma ho vissuto emozioni fortissime. A me giocare in Italia piace particolarmente, sono felice che nel nostro Paese ci siano tanti tornei importanti”. Poi un cenno al lavoro quotidiano con coach Gipo Arbino: “L’anno scorso mi sono allenato tanto su risposta e rovescio. Credo che per affrontare i migliori giocatori del mondo sia necessario saper fare un po’ tutto: stiamo lavorando sui minimi particolari per alzare ulteriormente il livello”. In chiusura un pensiero alla salvezza del Torino, di cui Sonego è grande tifoso: “Ho tirato un bel sospiro di sollievo. Siamo stati fortunati nella gara dell’Olimpico di Roma contro la Lazio, ma personalmente ho sempre creduto nella permanenza della squadra in Serie A. È stata una stagione faticosa: oltre che per giocare a tennis, ho speso energie anche per seguire e sostenere i granata”.

Altalena Cobolli, Brancaccio in tabellone – Vittoria al cardiopalma per Flavio Cobolli, che all’esordio nel tabellone principale di un torneo ATP ha battuto lo statunitense Marcos Giron 3-6 7-6(6) 7-6(4): “Non potevo che vincerlo in questo modo il mio primo match a livello ATP. È stata un’altalena di emozioni, sicuramente avrei potuto far meglio sul 5-3 e servizio al terzo set, ma va bene così. Una dedica? Dedico questo successo alla Rome Tennis Academy e a Matilde, la mia fidanzata”. Eliminato Stefano Travaglia da Tommy Paul (7-5 6-4), superano le qualificazioni Raul Brancaccio, Mikael Ymer, Pedro Martinez e Daniel Altmaier.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Aljaz Bedene vs Salvatore Caruso

2. [WC] Marco Cecchinato vs [Q] Raul Brancaccio

3. [5] Richard Gasquet vs [Q] Daniel Altmaier

4. [WC] Andreas Seppi vs Sebastian Korda

Grand Stand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Steve Johnson vs Jiri Vesely

2. Sam Querrey vs [8] Yoshihito Nishioka

3. Gilles Simon vs [Q] Pedro Martinez

4. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Francesco Passaro / Stefano Travaglia

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] David Marrero / David Vega Hernandez vs Roman Jebavy / Aleksandr Nedovyesov

2. Oliver Marach / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [2] Raven Klaasen / Ben McLachlan

I risultati di domenica 23 maggio

Primo turno tabellone principale

Flavio Cobolli b. Marcos Giron 3-6 7-6(6) 7-6(4)

Tommy Paul b. Stefano Travaglia 7-5 6-4

Ultimo turno qualificazioni

Daniel Altmaier b. Norbert Gombos 7-6(6) 7-6(8)

Pedro Martinez b. Benjamin Bonzi 6-4 5-7 7-6(4)

Mikael Ymer b. Matteo Viola 6-4 3-6 6-0

Raul Brancaccio b. Teymuraz Gabashvili 6-3 6-3