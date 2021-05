Video del Giorno: Roger Federer fa cambiare sesso a Gael Monfils (comico)

Non fatelo a casa. Divertente siparietto dietro le quinte del torneo di Ginevra con protagonisti Roger Federer e uno sfortunato Gaël Monfils. Per gioco, Roger doveva tirare delle palle tra le gambe del francese, senza colpirlo. Non tutto è andato come doveva per il promesso sposo di Elina Svitolina che intanto se la ride.

Federer vient d'assassiner Monfils à l'entraînement à Genève 😅😱 🎥 IG Svitolina pic.twitter.com/CIowdciRmK — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 22, 2021