Challenger Oeiras 4: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Riccardo Bonadio testa di serie n.8 del Md

Challenger Oeiras 4 – Il Tabellone Principale – Terra

(1) Bourgue, Mathias vs (WC) Araujo, Pedro

Elias, Gastao vs (WC) Faria, Luis

Ugo Carabelli, Camilo vs De Jong, Jesper

Forejtek, Jonas vs (8) Bonadio, Riccardo

(4) Tseng, Chun-hsin vs Ortega-Olmedo, Roberto

Haerteis, Johannes vs Qualifier

Serdarusic, Nino vs Qualifier

Borges, Nuno vs (5) Quiroz, Roberto

(6) Gimeno Valero, Carlos vs Sachko, Vitaliy

(PR) Galovic, Viktor vs Ajdukovic, Duje

Rune, Holger Vitus Nodskov vs Van Rijthoven, Tim

(Alt) Denolly, Corentin vs (3) Lenz, Julian

(7) Cachin, Pedro vs Oliveira, Goncalo

Sijsling, Igor vs Qualifier

Blancaneaux, Geoffrey vs Qualifier

(WC) Cacao, Tiago vs (2) Wu, Tung-Lin

Challenger Oeiras 4 – Il Tabellone di Qualificazione – Terra

(1) Barranco Cosano, Javiervs Hamou, MaximeKing, Evanvs (8) Yevseyev, Denis

(2) Catarina, Lucas vs Slobodchikov, Ronald

(WC) Gomes, Miguel vs (5) Sanchez Izquierdo, Nikolas

(3) Jianu, Filip Cristian vs (WC) Cabral, Francisco

(Alt) Zeballos, Federico vs (7) Orlov, Vladyslav

(4) Alvarez, Nicolas vs Skatov, Timofey

(WC) Coelho, Fabio vs (6) Geerts, Michael

COURT CENTRAL – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Filip Cristian Jianu vs [WC] Francisco Cabral

2. [WC] Miguel Gomes vs [5] Nikolas Sanchez Izquierdo (non prima ore: 13:30)

3. [WC] Fabio Coelho vs [6] Michael Geerts (non prima ore: 15:00)

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Federico Zeballos vs [7] Vladyslav Orlov

2. Evan King vs [8] Denis Yevseyev

3. [1] Javier Barranco Cosano vs Maxime Hamou

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Lucas Catarina vs Ronald Slobodchikov

2. [4] Nicolas Alvarez vs Timofey Skatov