WTA Parma e Belgrado: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

WTA 250 Parma (Italia) – Finali – terra battuta

Il match deve ancora iniziare

14:30 Gauff C. (Usa) – Wang Q. (Chn)

16:00 Gauff C./McNally C. – Jurak D./Klepac A.



WTA 250 Belgrade (Serbia) – Semifinali e Finale – – terra battuta

WTA WTA Belgrade Osorio Serrano M. Osorio Serrano M. 6 6 Konjuh A. Konjuh A. 7 7 Vincitore: Konjuh A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Osorio Serrano M. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Konjuh A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Osorio Serrano M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Konjuh A. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Osorio Serrano M. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Konjuh A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Osorio Serrano M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Konjuh A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Osorio Serrano M. 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Konjuh A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Osorio Serrano M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Konjuh A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Konjuh A. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Osorio Serrano M. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Konjuh A. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Osorio Serrano M. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Konjuh A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Osorio Serrano M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Konjuh A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Osorio Serrano M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Konjuh A. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Osorio Serrano M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 1-1 → 1-2 Konjuh A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Osorio Serrano M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

10:30 Osorio Serrano M. C. (Col) – Konjuh A. (Cro)

12:00 Tomova V. (Bul) – Badosa G. P. (Esp)



WTA WTA Belgrade Tomova V. Tomova V. 15 0 Badosa P. • Badosa P. 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Badosa P. 15-0 15-15 0-2 Tomova V. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Badosa P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

18:00

[LL] Viktoriya TOMOVA (BUL) OR Paula BADOSA (ESP) [4] vs [Q] Maria Camila OSORIO SERRANO (COL) OR [Q] Ana KONJUH (CRO)