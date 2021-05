Alexander Zvereve senza peli sulla lingua: “Io dico le cose come stanno. A volte le dico in faccia, ma non mi importa. Preferisco essere onesto e dire quello che penso piuttosto che essere come il 90% dei giocatori, che dicono sempre la stessa cosa in ogni conferenza stampa”

Alexander Zverev ha visitato il podcast del portale tedesco ‘Sportschau’ e si è mostrato completamente sciolto, al punto di lasciare diverse frasi forti sul circuito. Uno degli argomenti era proprio la schiettezza con cui lui si presenta nelle conferenze stampa o nelle interviste, e Sascha garantisce che non cambierà mai in questo senso.

“Io dico le cose come stanno. A volte le dico in faccia, ma non mi importa. Preferisco essere onesto e dire quello che penso piuttosto che essere come il 90% dei giocatori, che dicono sempre la stessa cosa in ogni conferenza stampa” dichiara, prima di assicurare che, a differenza di altri, gli piace davvero quello che fa: “Amo giocare a tennis! Molti giocatori dicono che non amano affatto questo sport, che vogliono solo fare soldi o altro…”, ha aggiunto.

Un altro punto interessante è la questione delle Olimpiadi di Tokyo. Il tedesco non ha dubbi sul fatto che vuole competere in Giappone.

“Sono pronto a giocare tutte e tre le competizioni. Poi potrei dovermi prendere un mese di pausa dopo aver giocato 18 partite in una settimana, ma sarò pronto. Giocherò il doppio misto con Kerber se la nostra classifica sarà abbastanza buona. Speriamo che migliori un po’, così potremo entrare di sicuro. Nel doppio maschile, penso che le migliori opzioni siano io che giochi con Puetz e Krawietz con Struff. Penso che entrambi i doppi potranno andare a medaglie”.