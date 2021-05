Coric si è operato alla spalla destra a New York

Borna Coric si è sottoposto ad una operazione alla spalla destra. L’ha comunicato lui stesso attraverso un post sul proprio profilo Instagram, in cui spiega la scelta di intervenire per risolvere definitivamente un problema che lo tormentava da tempo.

“Ciao a tutti, al momento sono a New York perché ieri ho subito un intervento chirurgico alla spalla destra. Ho a che fare con il dolore alla spalla da un po ‘di tempo e nonostante abbia provato tutta una serie di tecniche di recupero, era chiaro che era necessaria una soluzione più permanente. Dopo aver parlato con i migliori medici insieme al mio team, ho deciso che l’opzione migliore era sottoporsi a un intervento chirurgico.

L’operazione è andata molto bene, sono molto grato al team dell’HSS Sports Medicine Institute e in particolare al dottor David Altchek.

Ora è il momento di riprendersi e lavorare sodo per tornare presto in campo 💪🏻. Grazie per tutto il supporto come sempre”.

Il 24enne croato, attualmente n.30 del ranking ATP, è fermo dalla sconfitta in semifinale a Rotterdam lo scorso febbraio. Solo tre tornei giocati nel 2021, con 6 vittorie e 3 sconfitte. Non ha chiarito i tempi di recupero dall’operazione, ma gli auguriamo un pronto rientro.

Marco Mazzoni