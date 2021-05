ATP Lione: Jannik Sinner rimonta Karatsev ed approda al secondo turno

Inizia con il piede giusto l’avventura di Jannik Sinner nell’ATP 250 di Lione. Mercoledì pomeriggio il 19enne di Sesto Pusteria si è imposto all’esordio sul russo Aslan Karatsev, numero 25 del mondo, in tre set per 0-6, 6-3, 6-4.

Al secondo turno Sinner troverà giovedì dall’altra parte della rete il 25enne lucky loser francese Arthur Rinderknech (ATP 125), che si è affermato sullo svedese Mikael Ymer in tre set.

Ieri sera il match di Sinner contro Karatsev è stato rinviato per la pioggia. Oggi la partita è iniziata come previsto. Per Sinner il torneo in Francia è la prova generale in vista del secondo Slam stagionale, i French Open di Parigi, che iniziano il 30 maggio. L’azzurro ulteriormente non è stato troppo fortunato con i sorteggi. Jannik, da lunedì numero 17 del mondo, a Montecarlo ha beccato subito Novak Djokovic, a Roma Rafael Nadal, a Lione ha cominciato la sua settimana contro Aslan Karatsev. Il 27enne russo che non ti aspetti è la rivelazione del 2021. Ha iniziato l’anno al numero 112 del mondo, a marzo era già numero 27 e adesso è al numero 25. È stato semifinalista a sorpresa agli Australian Open e ha vinto il primo titolo ATP a Dubai (nei quarti ha battuto Sinner in tre set). A Belgrado invece è stato fermato in finale da Matteo Berrettini. A Roma ha battuto il suo connazionale russo Daniil Medvedev, poi si è dovuto arrendere allo statunitense Reilly Opelka. Risultati che lo hanno proiettato al settimo posto della Race to Torino, la classifica che tiene conto dei risultati della stagione, e che designerà i primi 8 che si sfideranno al Pala Alpitour nelle ATP Finals di novembre. Karatsev è la grande sorpresa di questo 2021, passato dal limbo di Challenger e ITF a top player in pochi mesi a 27 anni.

L’inizio di Sinner è da incubo. Karatsev domina il match e dopo soli 34 minuti di gioco il russo conquista il primo set con un netto 6-0. Nel secondo parziale Sinner entra finalmente in partita, gioca un grande tennis e si porta subito sul 4-0. Poco dopo l’altoatesino chiude il set sul 6-3 dopo una mini-rimonta del russo.

Nella terza, decisiva frazione di gioco la partita viene interrotta sul 2-1 per Karatsev a causa della pioggia. Dopo un’ora si continua. Nel nono gioco Sinner strappa il turno di battuta al russo (dopo che nel game precedente annullava una pericolosa palla break che in caso di conversione avrebbe portato Karatsev a servire per il match), portandosi sul 5-4. Nel game successivo l’azzurro, dopo due ore e 28 minuti di gioco, si impone per 6-4.

ATP ATP Lyon Karatsev A. Karatsev A. 6 3 4 Sinner J. Sinner J. 0 6 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Karatsev A. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Karatsev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Karatsev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 1-1 → 2-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Karatsev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Karatsev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3 Aces 35 Double Faults 255% (52/94) 1st Serve 64% (57/89)63% (33/52) 1st Serve Points Won 58% (33/57)52% (22/42) 2nd Serve Points Won 53% (17/32)70% (7/10) Break Points Saved 69% (9/13)12 Service Games Played 1342% (24/57) 1st Serve Return Points Won 37% (19/52)47% (15/32) 2nd Serve Return Points Won 48% (20/42)31% (4/13) Break Points Converted 30% (3/10)13 Return Games Played 1259% (55/94) Service Points Won 56% (50/89)44% (39/89) Return Points Won 41% (39/94)51% (94/183) Total Points Won 49% (89/183)