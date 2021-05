Wimbledon: Entry list Femminile. Tre azzurre al via

Wimbledon in programma dal prossimo 28 Giugno

1 BARTY, ASHLEIGH (AUS)

2 OSAKA, NAOMI (JPN)

3 HALEP, SIMONA (ROU)

4 SABALENKA, ARYNA (BLR)

5 KENIN, SOFIA (USA)

6 SVITOLINA, ELINA (UKR)

7 ANDREESCU, BIANCA (CAN)

8 WILLIAMS, SERENA (USA)

9 SWIATEK, IGA (POL)

10 PLISKOVA, KAROLINA (CZE)

11 BENCIC, BELINDA (SUI)

12 KVITOVA, PETRA (CZE)

13 MUGURUZA, GARBIÑE (ESP)

14 BRADY, JENNIFER (USA)

15 MERTENS, ELISE (BEL)

16 AZARENKA, VICTORIA (BLR)

17 BERTENS, KIKI (NED)

18 SAKKARI, MARIA (GRE)

19 MUCHOVA, KAROLINA (CZE)

20 KONTA, JOHANNA (GBR)

21 VONDROUSOVA, MARKETA (CZE)

22 RYBAKINA, ELENA (KAZ)

23 MARTIC, PETRA (CRO)

24 KEYS, MADISON (USA)

25 JABEUR, ONS (TUN)

26 KERBER, ANGELIQUE (GER)

27 RISKE, ALISON (USA)

28 PEGULA, JESSICA (USA)

29 KUDERMETOVA, VERONIKA (RUS)

30 GAUFF, CORI (USA)

31 KONTAVEIT, ANETT (EST)

32 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA (RUS)

33 YASTREMSKA, DAYANA (UKR)

34 ALEXANDROVA, EKATERINA (RUS)

35 PUTINTSEVA, YULIA (KAZ)

36 VEKIC, DONNA (CRO)

37 KASATKINA, DARIA (RUS)

38 KREJCIKOVA, BARBORA (CZE)

39 KUZNETSOVA, SVETLANA (RUS)

40 ANISIMOVA, AMANDA (USA)

41 OSTAPENKO, JELENA (LAT)

42 PODOROSKA, NADIA (ARG)

43 ZHANG, SHUAI (CHN)

44 BADOSA, PAULA (ESP)

45 ROGERS, SHELBY (USA)

46 SEVASTOVA, ANASTASIJA (LAT)

47 LINETTE, MAGDA (POL)

48 WANG, QIANG (CHN)

49 FERRO, FIONA (FRA)

50 SORRIBES TORMO, SARA (ESP)

51 COLLINS, DANIELLE (USA)

52 BOUZKOVA, MARIE (CZE)

53 VESNINA, ELENA (RUS)

54 GARCIA, CAROLINE (FRA)

55 TEICHMANN, JIL (SUI)

56 SIEGEMUND, LAURA (GER)

57 ZHENG, SAISAI (CHN)

58 CIRSTEA, SORANA (ROU)

59 MLADENOVIC, KRISTINA (FRA)

60 PETERSON, REBECCA (SWE)

61 KOVINIC, DANKA (MNE)

62 TIG, PATRICIA MARIA (ROU)

63 HSIEH, SU-WEI (TPE)

64 CORNET, ALIZÉ (FRA)

65 STEPHENS, SLOANE (USA)

66 KANEPI, KAIA (EST)

67 VAN UYTVANCK, ALISON (BEL)

68 SINIAKOVA, KATERINA (CZE)

69 SUÁREZ NAVARRO, CARLA (ESP)

70 FERNANDEZ, LEYLAH (CAN)

71 PERA, BERNARDA (USA)

72 WATSON, HEATHER (GBR)

73 GOLUBIC, VIKTORIJA (SUI)

74 HERCOG, POLONA (SLO)

75 BEGU, IRINA-CAMELIA (ROU)

76 LI, ANN (USA)

77 TOMLJANOVIC, AJLA (AUS)

78 ZIDANSEK, TAMARA (SLO)

79 BLINKOVA, ANNA (RUS)

80 POTAPOVA, ANASTASIA (RUS)

81 KOSTYUK, MARTA (UKR)

82 PETKOVIC, ANDREA (GER)

83 BRENGLE, MADISON (USA)

84 DOI, MISAKI (JPN)

85 GIORGI, CAMILA

86 HIBINO, NAO (JPN)

87 RUS, ARANTXA (NED)

88 STOJANOVIC, NINA (SRB)

89 DAVIS, LAUREN (USA)

90 PLISKOVA, KRISTYNA (CZE)

91 GRACHEVA, VARVARA (RUS)

92 TAUSON, CLARA (DEN)

93 PAOLINI, JASMINE

94 FLIPKENS, KIRSTEN (BEL)

95 DIYAS, ZARINA (KAZ)

96 MARTINCOVA, TEREZA (CZE)

97 MCHALE, CHRISTINA (USA)

98 ZVONAREVA, VERA (RUS)

99 TREVISAN, MARTINA

100 STOSUR, SAMANTHA (AUS)

101 ZHU, LIN (CHN)

102 GASPARYAN, MARGARITA (RUS)

103 JUVAN, KAJA (SLO)

104 VANDEWEGHE, COCO (USA)

Alternates

1 BOGDAN, ANA (ROU) 101

2 BARTHEL, MONA (GER) 101 (SR)

3 WILLIAMS, VENUS (USA) 102

4 SASNOVICH, ALIAKSANDRA (BLR) 103

5 PUIG, MONICA (PUR) 103 (SR)

6 BOLSOVA , ALIONA (ESP) 104

7 KOZLOVA, KATERYNA (UKR) 104 (SR)

8 BUZARNESCU, MIHAELA (ROU) 104 (SR)

9 SAMSONOVA, LIUDMILA (RUS) 105

10 BABOS, TIMEA (HUN) 107

11 ERRANI, SARA 108

12 MCNALLY, CATHERINE (USA) 109

13 FRIEDSAM, ANNA-LENA (GER) 110