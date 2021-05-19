Wimbledon 2021 Copertina, Entry List, WTA

Wimbledon: Entry list Femminile. Tre azzurre al via

19/05/2021 12:12 Nessun commento
Camila Giorgi ITA, 30.12.1991
Camila Giorgi ITA, 30.12.1991

GBR Wimbledon in programma dal prossimo 28 Giugno
1 BARTY, ASHLEIGH (AUS)
2 OSAKA, NAOMI (JPN)
3 HALEP, SIMONA (ROU)
4 SABALENKA, ARYNA (BLR)
5 KENIN, SOFIA (USA)
6 SVITOLINA, ELINA (UKR)
7 ANDREESCU, BIANCA (CAN)
8 WILLIAMS, SERENA (USA)
9 SWIATEK, IGA (POL)
10 PLISKOVA, KAROLINA (CZE)
11 BENCIC, BELINDA (SUI)
12 KVITOVA, PETRA (CZE)
13 MUGURUZA, GARBIÑE (ESP)
14 BRADY, JENNIFER (USA)
15 MERTENS, ELISE (BEL)
16 AZARENKA, VICTORIA (BLR)
17 BERTENS, KIKI (NED)
18 SAKKARI, MARIA (GRE)
19 MUCHOVA, KAROLINA (CZE)
20 KONTA, JOHANNA (GBR)
21 VONDROUSOVA, MARKETA (CZE)
22 RYBAKINA, ELENA (KAZ)
23 MARTIC, PETRA (CRO)
24 KEYS, MADISON (USA)
25 JABEUR, ONS (TUN)
26 KERBER, ANGELIQUE (GER)
27 RISKE, ALISON (USA)
28 PEGULA, JESSICA (USA)
29 KUDERMETOVA, VERONIKA (RUS)
30 GAUFF, CORI (USA)
31 KONTAVEIT, ANETT (EST)
32 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA (RUS)
33 YASTREMSKA, DAYANA (UKR)
34 ALEXANDROVA, EKATERINA (RUS)
35 PUTINTSEVA, YULIA (KAZ)
36 VEKIC, DONNA (CRO)
37 KASATKINA, DARIA (RUS)
38 KREJCIKOVA, BARBORA (CZE)
39 KUZNETSOVA, SVETLANA (RUS)
40 ANISIMOVA, AMANDA (USA)
41 OSTAPENKO, JELENA (LAT)
42 PODOROSKA, NADIA (ARG)
43 ZHANG, SHUAI (CHN)
44 BADOSA, PAULA (ESP)
45 ROGERS, SHELBY (USA)
46 SEVASTOVA, ANASTASIJA (LAT)
47 LINETTE, MAGDA (POL)
48 WANG, QIANG (CHN)
49 FERRO, FIONA (FRA)
50 SORRIBES TORMO, SARA (ESP)
51 COLLINS, DANIELLE (USA)
52 BOUZKOVA, MARIE (CZE)
53 VESNINA, ELENA (RUS)
54 GARCIA, CAROLINE (FRA)
55 TEICHMANN, JIL (SUI)
56 SIEGEMUND, LAURA (GER)
57 ZHENG, SAISAI (CHN)
58 CIRSTEA, SORANA (ROU)
59 MLADENOVIC, KRISTINA (FRA)
60 PETERSON, REBECCA (SWE)
61 KOVINIC, DANKA (MNE)
62 TIG, PATRICIA MARIA (ROU)
63 HSIEH, SU-WEI (TPE)
64 CORNET, ALIZÉ (FRA)
65 STEPHENS, SLOANE (USA)
66 KANEPI, KAIA (EST)
67 VAN UYTVANCK, ALISON (BEL)
68 SINIAKOVA, KATERINA (CZE)
69 SUÁREZ NAVARRO, CARLA (ESP)
70 FERNANDEZ, LEYLAH (CAN)
71 PERA, BERNARDA (USA)
72 WATSON, HEATHER (GBR)
73 GOLUBIC, VIKTORIJA (SUI)
74 HERCOG, POLONA (SLO)
75 BEGU, IRINA-CAMELIA (ROU)
76 LI, ANN (USA)
77 TOMLJANOVIC, AJLA (AUS)
78 ZIDANSEK, TAMARA (SLO)
79 BLINKOVA, ANNA (RUS)
80 POTAPOVA, ANASTASIA (RUS)
81 KOSTYUK, MARTA (UKR)
82 PETKOVIC, ANDREA (GER)
83 BRENGLE, MADISON (USA)
84 DOI, MISAKI (JPN)
85 GIORGI, CAMILA ITA
86 HIBINO, NAO (JPN)
87 RUS, ARANTXA (NED)
88 STOJANOVIC, NINA (SRB)
89 DAVIS, LAUREN (USA)
90 PLISKOVA, KRISTYNA (CZE)
91 GRACHEVA, VARVARA (RUS)
92 TAUSON, CLARA (DEN)
93 PAOLINI, JASMINE ITA
94 FLIPKENS, KIRSTEN (BEL)
95 DIYAS, ZARINA (KAZ)
96 MARTINCOVA, TEREZA (CZE)
97 MCHALE, CHRISTINA (USA)
98 ZVONAREVA, VERA (RUS)
99 TREVISAN, MARTINA ITA
100 STOSUR, SAMANTHA (AUS)
101 ZHU, LIN (CHN)
102 GASPARYAN, MARGARITA (RUS)
103 JUVAN, KAJA (SLO)
104 VANDEWEGHE, COCO (USA)

Alternates
1 BOGDAN, ANA (ROU) 101
2 BARTHEL, MONA (GER) 101 (SR)
3 WILLIAMS, VENUS (USA) 102
4 SASNOVICH, ALIAKSANDRA (BLR) 103
5 PUIG, MONICA (PUR) 103 (SR)
6 BOLSOVA , ALIONA (ESP) 104
7 KOZLOVA, KATERYNA (UKR) 104 (SR)
8 BUZARNESCU, MIHAELA (ROU) 104 (SR)
9 SAMSONOVA, LIUDMILA (RUS) 105
10 BABOS, TIMEA (HUN) 107
11 ERRANI, SARA ITA 108
12 MCNALLY, CATHERINE (USA) 109
13 FRIEDSAM, ANNA-LENA (GER) 110

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