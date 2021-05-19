Wimbledon: Entry list Femminile. Tre azzurre al via
Wimbledon in programma dal prossimo 28 Giugno
1 BARTY, ASHLEIGH (AUS)
2 OSAKA, NAOMI (JPN)
3 HALEP, SIMONA (ROU)
4 SABALENKA, ARYNA (BLR)
5 KENIN, SOFIA (USA)
6 SVITOLINA, ELINA (UKR)
7 ANDREESCU, BIANCA (CAN)
8 WILLIAMS, SERENA (USA)
9 SWIATEK, IGA (POL)
10 PLISKOVA, KAROLINA (CZE)
11 BENCIC, BELINDA (SUI)
12 KVITOVA, PETRA (CZE)
13 MUGURUZA, GARBIÑE (ESP)
14 BRADY, JENNIFER (USA)
15 MERTENS, ELISE (BEL)
16 AZARENKA, VICTORIA (BLR)
17 BERTENS, KIKI (NED)
18 SAKKARI, MARIA (GRE)
19 MUCHOVA, KAROLINA (CZE)
20 KONTA, JOHANNA (GBR)
21 VONDROUSOVA, MARKETA (CZE)
22 RYBAKINA, ELENA (KAZ)
23 MARTIC, PETRA (CRO)
24 KEYS, MADISON (USA)
25 JABEUR, ONS (TUN)
26 KERBER, ANGELIQUE (GER)
27 RISKE, ALISON (USA)
28 PEGULA, JESSICA (USA)
29 KUDERMETOVA, VERONIKA (RUS)
30 GAUFF, CORI (USA)
31 KONTAVEIT, ANETT (EST)
32 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA (RUS)
33 YASTREMSKA, DAYANA (UKR)
34 ALEXANDROVA, EKATERINA (RUS)
35 PUTINTSEVA, YULIA (KAZ)
36 VEKIC, DONNA (CRO)
37 KASATKINA, DARIA (RUS)
38 KREJCIKOVA, BARBORA (CZE)
39 KUZNETSOVA, SVETLANA (RUS)
40 ANISIMOVA, AMANDA (USA)
41 OSTAPENKO, JELENA (LAT)
42 PODOROSKA, NADIA (ARG)
43 ZHANG, SHUAI (CHN)
44 BADOSA, PAULA (ESP)
45 ROGERS, SHELBY (USA)
46 SEVASTOVA, ANASTASIJA (LAT)
47 LINETTE, MAGDA (POL)
48 WANG, QIANG (CHN)
49 FERRO, FIONA (FRA)
50 SORRIBES TORMO, SARA (ESP)
51 COLLINS, DANIELLE (USA)
52 BOUZKOVA, MARIE (CZE)
53 VESNINA, ELENA (RUS)
54 GARCIA, CAROLINE (FRA)
55 TEICHMANN, JIL (SUI)
56 SIEGEMUND, LAURA (GER)
57 ZHENG, SAISAI (CHN)
58 CIRSTEA, SORANA (ROU)
59 MLADENOVIC, KRISTINA (FRA)
60 PETERSON, REBECCA (SWE)
61 KOVINIC, DANKA (MNE)
62 TIG, PATRICIA MARIA (ROU)
63 HSIEH, SU-WEI (TPE)
64 CORNET, ALIZÉ (FRA)
65 STEPHENS, SLOANE (USA)
66 KANEPI, KAIA (EST)
67 VAN UYTVANCK, ALISON (BEL)
68 SINIAKOVA, KATERINA (CZE)
69 SUÁREZ NAVARRO, CARLA (ESP)
70 FERNANDEZ, LEYLAH (CAN)
71 PERA, BERNARDA (USA)
72 WATSON, HEATHER (GBR)
73 GOLUBIC, VIKTORIJA (SUI)
74 HERCOG, POLONA (SLO)
75 BEGU, IRINA-CAMELIA (ROU)
76 LI, ANN (USA)
77 TOMLJANOVIC, AJLA (AUS)
78 ZIDANSEK, TAMARA (SLO)
79 BLINKOVA, ANNA (RUS)
80 POTAPOVA, ANASTASIA (RUS)
81 KOSTYUK, MARTA (UKR)
82 PETKOVIC, ANDREA (GER)
83 BRENGLE, MADISON (USA)
84 DOI, MISAKI (JPN)
85 GIORGI, CAMILA
86 HIBINO, NAO (JPN)
87 RUS, ARANTXA (NED)
88 STOJANOVIC, NINA (SRB)
89 DAVIS, LAUREN (USA)
90 PLISKOVA, KRISTYNA (CZE)
91 GRACHEVA, VARVARA (RUS)
92 TAUSON, CLARA (DEN)
93 PAOLINI, JASMINE
94 FLIPKENS, KIRSTEN (BEL)
95 DIYAS, ZARINA (KAZ)
96 MARTINCOVA, TEREZA (CZE)
97 MCHALE, CHRISTINA (USA)
98 ZVONAREVA, VERA (RUS)
99 TREVISAN, MARTINA
100 STOSUR, SAMANTHA (AUS)
101 ZHU, LIN (CHN)
102 GASPARYAN, MARGARITA (RUS)
103 JUVAN, KAJA (SLO)
104 VANDEWEGHE, COCO (USA)
Alternates
1 BOGDAN, ANA (ROU) 101
2 BARTHEL, MONA (GER) 101 (SR)
3 WILLIAMS, VENUS (USA) 102
4 SASNOVICH, ALIAKSANDRA (BLR) 103
5 PUIG, MONICA (PUR) 103 (SR)
6 BOLSOVA , ALIONA (ESP) 104
7 KOZLOVA, KATERYNA (UKR) 104 (SR)
8 BUZARNESCU, MIHAELA (ROU) 104 (SR)
9 SAMSONOVA, LIUDMILA (RUS) 105
10 BABOS, TIMEA (HUN) 107
11 ERRANI, SARA 108
12 MCNALLY, CATHERINE (USA) 109
13 FRIEDSAM, ANNA-LENA (GER) 110
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2021
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