ATP Lione: Musetti supera Korda in tre set, sprazzi di ottimo tennis

Lorenzo Musetti vince in tre set contro Sebastian Korda, 6-3 1-6 6-4 lo score per l’azzurro. Una bella partita sul piano tecnico e dello spettacolo tra due dei giovani più talentosi del panorama internazionale. Il match è avanzato in modo irregolare, alti e bassi “importanti” con uno che riusciva a dominare l’altro, fino alla reazione veemente (e di qualità) del rivale. Musetti è partito bene, ha comandato e chiuso il primo set (con l’interruzione per pioggia), quindi è arrivata la forte reazione di Korda nel secondo set, dominato dall’americano con un crescendo impetuoso. Quando si immaginava che l’inerzia fosse ormai tutta a favore di Sebastian, Musetti ha ritrovato aggressività e con i suoi cambi di ritmo e tagli ha ripreso forte il comando del match. Avanti 4-1, l’americano si è ripreso e via, 4 pari. Qua Lorenzo è stato eccellente a forzare lo scambio al massimo della velocità, con alcuni lungo linea splendidi col rovescio, come quello che l’ha mandato avanti 5-4. E in risposta ha continuato a spingere, a mettere pressione al rivale che ha concesso qualcosa nel momento più delicato.

La vittoria di Musetti ha confermato il grandissimo potenziale e qualità dell’azzurro, anche oggi capace di toccare dei picchi di prestazione notevolissimi. Gli è mancata continuità, anche col servizio ed in generale dei colpi di inizio gioco. Sia con la prima che alla risposta, è necessario che faccia uno scatto in avanti nella intensità, perché concedere coi colpi di inizio gioco non è permesso contro i più forti. Però è stato bravissimo – e non è la prima volta – ad alzare l’attenzione ed il livello nei momenti topici del match, mettendo pressione al rivale e portandolo all’errore.

Korda su terra battuta può andare in difficoltà. Il suo tennis in progressione, geometrico e dagli impatti puliti, è bellissimo quando prende il comando, quando parte da una ottima risposta e riesce a rubare il tempo dall’avversario. Può travolgerti disegnando il campo, come è successo nel secondo set, un parziale giocato con altissima qualità ed intensità. Però è un architettura fragile, tutto si regge su equilibri precari (ritmo, velocità), basta che una delle basi si incrini che tutto crolla. Qua è venuta fuori la qualità e maggior varietà tecnica di Musetti.

Lorenzo infatti è riuscito a mandare all’aria il tennis di Sebastian lavorando benissimo col back di rovescio, perché soprattutto col diritto l’americano fa fatica a spingere in sicurezza palle basse e con poco peso; ancor meglio alternando back di rovescio ad accelerazioni più rapide, che hanno mandato fuori posizione Korda. Infatti Sebastian è grandissimo colpitore, ma è preciso quando colpisce in comando, in coordinato movimento sulla palla, anticipandola. Quando Musetti l’ha spostato in avanti diagonale, o ricacciato indietro con qualche drive bello carico, si sono visti tutti i limiti di Korda, che fa fatica a generare la massima velocità su terra battuta senza incontrare la palla.

Al contrario invece Musetti è riuscito ad entrare molto bene sulle palle pulite e veloci di Korda, riuscendo a spingerle sia “piatte” a tutta, che lavorarle con spin per aprirsi il campo e spezzare il ritmo al rivale. In molte accelerazioni Lorenzo è stato splendido, uno spettacolo. Una partita insomma molto interessante, che nei game combattuti si è giocata come a sacchi, con uno bravo a trovare la chiave per rompere il vantaggio dell’avversario.

Una bella vittoria che regala a Musetti un prossimo turno tutt’altro che ingiocabile contro Goffin o Bedene. La crescita di Lorenzo continua.

Marco Mazzoni

Ecco la cronaca della partita

Il match inizia alla 10:41, sotto un discreto sole, con Musetti alla battuta. Due errori in scambio di Lorenzo, un rovescio e poi un diritto. 0-30. Nemmeno la prima di servizio va, ma strappa il primo punto del suo match con un diritto e poi un Ace esterno. Il game scivola ai vantaggi. Korda è aggressivo, entra in campo e mette in difficoltà Musetti, davvero lontano dalla riga di fondo. Prima palla break del match, si scambia, comanda Korda ma la sua accelerazione esce di poco. Alla terza palla game, Musetti muove lo score 1-0. Korda al servizio. Inizia con un Ace al centro, botta perfetta, poi spreca tutto con un errore banale ed un doppio fallo. 15-30, prima situazione interessante per Musetti. Niente, altro Ace per Sebastian e poi un bel forcing col diritto. Korda in quest’avvio sembra più incisivo e rapido a prendere in mano il gioco. Con un bellissimo rovescio lungo linea, Korda impatta 1 pari. Lorenzo tiene un ottimo game di servizio, e mette in difficoltà il tennis geometrico dell’americano con un paio di slice di rovescio molto bassi. Sul 30-40 si procura una palla break l’azzurro. Doppio Fallo!!! BREAK Musetti, avanti 3-1, è il primo strappo del match. Lorenzo controlla bene il tempo del match, governa lo scambio col diritto e trova anche una palla corta ottima, che sorprende Sebastian. Rischia troppo Korda in risposta, l’ultima vola lunghissima e Musetti corre via 4-1. Ottimo inizio per l’azzurro, che anche nel sesto game trova meraviglie, con una volée stupenda! 0-30. Si aprono gli ombrelli, TEMPORALE! Il match si interrompe, il campo viene coperto dal telone. Davvero un peccato, Lorenzo era partito fortissimo nel match. Si riprende alle 12:15, dopo il lungo stop. Rimonta da 0-30 l’americano e si porta 2-4. Sembra ricominciare da dove si era fermato Lorenzo: ottimo cambio di ritmo, smorzata vincente, seconda di servizio molto precisa al centro. 40-0, in ottimo controllo del suo game di servizio. A 15 Musetti si porta avanti 5-2, ad un passo dal primo set. Korda avanza per spezzare l’inerzia dello scambio comandato da Lorenzo, ma sbaglia la volée. 30-40, è il primo set point per l’azzurro. Riesce a comandare un bello scambio di ritmo, cancella la chance il figlio di Petr. Cerca un improvviso serve and volley Korda, è sorpreso Musetti e non passa. 5-3, l’azzurro serve per il primo set. Inizia benissimo: prima, diritto aggressivo e smash comodo a chiudere. Altro diritto profondo, stavolta lungo linea, per il 30-0. Ace! 40-0 e tre set point Musetti. OK il terzo: un diritto di Korda, in scambio, muore in set. SET Musetti, 6-3. Molto bene Lorenzo, in controllo del gioco.

Secondo set, inizia l’americano alla battuta e con un buon game muove lo score nel set. Korda prova ad incidere in risposta, accelerando cross col diritto. Strappa un paio di buoni punti, il suo rischio è ripagato, ma Lorenzo vince sul 40-30 lo scambio più lungo del match, un’alternanza continua di tagli ed accelerazioni. Bellissimo, un campionario semi esaustivo di cosa si può fare sul “rosso”. 1 pari. Terzo game, Korda commette un doppio fallo (terzo del match), lo score segna 30 pari. Rischia il doppio fallo di nuovo e centra male un diritto inside in, che vola in corridoio. Sembra aver fretta, una fretta che gli costa il 30-40 e palla break per Musetti! Colpisce in risposta di rovescio l’azzurro, ma carica troppo di spin il colpo e la palla vola via. Altro scambio, altro diritto in rete di Korda, in difficoltà con questo colpo adesso nel match, sembra aver perso fiducia. Seconda palla break per Lorenzo. Bene Korda, aggressivo, chiude facile di volo. Si salva Sebastian, resta avanti 2-1. Quarto game, spettacolo in campo. Prima Korda trova una risposta di diritto con un anticipo “agassiano”, la palla muore sulla riga imprendibile. Musetti risponde trovando una “smorza” pazzesca. Molto aggressivo l’americano, forza il game ai vantaggi. Bellissimo anche lo scambio seguente, chiuso da un’accelerazione di rovescio lungo linea di Musetti davvero notevole. Korda è entrato in ritmo col diritto in risposta: ne spara un’altra velocissima e vincente. Un tentativo di smorzata di Lorenzo è larga (forse nervoso perché è costretto a rigiocare il punto per una chiamata errata), palla Break Korda! Bravo l’americano, va a prendersela l’americano con un rovescio lungo linea ottimo. 3-1 Korda, per la prima volta avanti nel match. Adesso fluisce rapido e facile il tennis di Sebastian, tempo strepitoso sulla palla e angoli perfetti. In un batter d’occhio e con TUTTI punti vincenti vola avanti 4-1. In pochi minuti ha dato dimostrazione del suo grande talento di “colpitore geometrico”. Non si ferma nemmeno in risposta l’ondata-Korda. Vola 0-30, Musetti è costretto a trovare un tocco in demi-volée difficilissimo per togliere il pallino del gioco dall’americano che spinge forte con enorme precisione. Trova anche un tocco sotto rete clamoroso Sebastian, forse un tantino fortunato, che lo manda 15-40. Esce di poco un attacco di rovescio slice a Lorenzo sulla seconda chance. Doppio Break, 5-1 Korda, serve per chiudere il parziale. Come un treno, si prende il set al secondo set point. 6-1. Impressionante dimostrazione di tennis da parte dell’americano. Applausi, quasi impotente Musetti, che può rimproverarsi solo di aver inciso poco con i colpi di inizio gioco, tanto da aver lasciato spazio al rivale, davvero travolgente.

Terzo set, Musetti inizia alla battuta. Ottimo game per l’azzurro, argina l’impeto dell’americano e a 15 di porta avanti 1-o. Korda lo segue, nonostante un tocco errato (di tanto), spinge e si porta 1 pari. Nel terzo game Lorenzo va in difficoltà, le risposte di Sebastian tornano a pungere. Crolla 0-30, ma serve bene, 30 pari. Sbaglia una palla corta Musetti e concede una delicatissima palla break… E niente prima di servizio… Comanda Korda, ma Musetti è bravissimo a spezzare il ritmo al rivale con dei back, lo chiama a rete e l’americano sbaglia. Si salva Lorenzo, vola 2-1 e trova un gran game in risposta. Palle belle cariche col diritto, già dalla risposta, alternati a quei back che danno tanto fastidio a Korda. 15-30 e poi 15-40! Due palle break per l’azzurro! Trasforma la seconda con una difesa SPETTACOLARE, un passante violento mal giocato di volo, per l’infilata di Lorenzo in avanzamento, BREAK, 3-1 avanti Lorenzo, che in un attimo ha prima arginato e poi ribaltato l’inerzia del match. Ora è Sebastian a rincorrere, e sbagliare. 4-1 Musetti. Korda sbanda anche nel sesto game (al servizio), anche grazie ad un diritto fulminante cross di Lorenzo, che lo porta 30 pari. Sebastian si porta 2-4, e torna a spingere tantissimo alla risposta, davvero molto aggressivo. Spinge, viene avanti, 0-30 e poi 0-40 con una risposta a tutta!!! Tre palle per il contro break per l’americano. Attacca in contro tempo Musetti, ma il suo tocco muore in corridoio. Break Korda, serve 3-4. Lorenzo prova l’immediata reazione, anche lui risponde aggressivo col diritto sulle seconde di Sebastian. 15-30 e poi 15-40 con un rovescio improvviso lungo linea straordinario, velocità d’esecuzione strepitosa! Due palle per il 5-3 per Musetti. Si scambia col rovescio cross, cerca l’affondo in lungo linea ma gli esce di un niente. Forza col diritto Korda sulla seconda chance, comanda e porta l’azzurro a sbagliare. Si va ai vantaggi, grande lotta adesso! Korda si salva, 4 pari, rimonta completata da 1-4. Adesso gli scambi sono più rapidi, si va dritto per dritto, con meno tagli e palla che corre veloce. Un altro rovescione a tutto braccio lungo linea di Lorenzo gli vale il punto del 5-4. Ora tutta la pressione è sull’americano. Parte bene Musetti nel decimo game, forza col rovescio e Korda affossa in rete, 0-15. Korda disegna il campo col diritto e chiude avanzando. 15 pari. Uno scambio comandato col diritto e chiuso in lungo linea porta “Muso” 15-30, a due punti dalla vittoria. Passante di Musetti, a castigare un attacco troppo morbido dell’americano… forse si è buttato avanti per scappare allo scambio. 15-40 DUE MATCH POINT!!! Si scambia… sbaglia per primo l’azzurro sul primo. Lungo il diritto di Korda in scambio, GIOCO PARTITA INCONTRO!!! Bella vittoria per Lorenzo, in una partita molto interessante sul piano tecnico e che rivedremo molte volte in futuro. Ora aspetta il vincente tra Bedene e Goffin.

ATP ATP Lyon Musetti L. Musetti L. 6 1 6 Korda S. Korda S. 3 6 4 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Korda S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Korda S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Korda S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Korda S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Musetti L. 15-0 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Korda S. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Musetti L. 0-15 15-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Korda S. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Korda S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Korda S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Korda S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Korda S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3 Aces 50 Double Faults 568% (55/81) 1st Serve 67% (55/82)67% (37/55) 1st Serve Points Won 71% (39/55)50% (13/26) 2nd Serve Points Won 41% (11/27)50% (3/6) Break Points Saved 70% (7/10)13 Service Games Played 1329% (16/55) 1st Serve Return Points Won 33% (18/55)59% (16/27) 2nd Serve Return Points Won 50% (13/26)30% (3/10) Break Points Converted 50% (3/6)13 Return Games Played 1362% (50/81) Service Points Won 61% (50/82)39% (32/82) Return Points Won 38% (31/81)50% (82/163) Total Points Won 50% (81/163)