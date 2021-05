Roger Federer parla della sconfitta subita a Ginevra: “mi è mancata un po’ di fiducia. Ho tempo. Il mio obiettivo non è il Roland Garros ma la stagione su erba” (con il video della partita)

Roger Federer ha parlato dopo la sconfitta subita a Ginevra per mano di Pablo Andujar. “Ho avuto tante sensazioni diverse durante questo match, all’inizio ho fatto davvero fatica a trovare le distanze e non mi è piaciuto come ho giocato alla risposta. Dopo il break le cose sono andate decisamente meglio, ma sapevo che sarebbe stato difficile mantenere quel livello per tutta la partita e alla fine mi è mancata un po’ di fiducia. Ho proprio avuto la sensazione che se la partita fosse tornata in equilibrio sarebbe stata dura per me.

Ho fatto troppi errori diretti, Andujar invece è stato costante e ha meritato di vincere.

Ho tempo. Il mio obiettivo non è il Roland Garros ma la stagione su erba”.

“Il prosieguo? Non so ancora bene, di sicuro è un peccato non poter continuare qui a Ginevra, vediamo come mi sento domattina. Ci sono comunque degli aspetti positivi, anche se ho perso gli ultimi 4 giochi del terzo set. Per me in questo match contava di più vedere come reagiva il ginocchio e capire a che punto sono fisicamente”.