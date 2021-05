ATP Ginevra e Lione: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Marco Cecchinato supera le quali e sfiderà Travaglia. Giustino e Giannessi No

Nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Ginevra, Marco Cecchinato, n.104 ATP e seconda testa di serie, si è sbarazzato per 61 76(5) del tedesco Daniel Altmaier, n.144 ATP ed ottava testa di serie, nella prosecuzione del match interrotto domenica dalla pioggia con il siciliano avanti 61 4-5.

Al primo turno sfiderà Stefano Travaglia in un derby tutto italiano.

Nulla da fare, invece, per Lorenzo Giustino: il 29enne napoletano, n.176 del ranking, ha ceduto per 62 64 all’uruguaiano Pablo Cuevas, n.102 ATP, che aveva vinto in due set.

Md

(1) Federer, Roger vs Bye

Thompson, Jordan vs Andujar, Pablo

Cilic, Marin vs (WC) Stricker, Dominic Stephan

Fucsovics, Marton vs (Q) Laaksonen, Henri

(3) Ruud, Casper vs Bye

Sandgren, Tennys vs Caruso, Salvatore

Lopez, Feliciano vs (LL) Altmaier, Daniel

Koepfer, Dominik vs (7) Paire, Benoit

(8) Mannarino, Adrian vs (WC) Cazaux, Arthur

(Q) Cuevas, Pablo vs Opelka, Reilly

Verdasco, Fernando vs (Q) Ivashka, Ilya

Bye vs (4/WC) Dimitrov, Grigor

(6) Fognini, Fabio vs Pella, Guido

Monteiro, Thiago vs Djere, Laslo

Travaglia, Stefano vs (Q) Cecchinato, Marco

Bye vs (2) Shapovalov, Denis

ATP 250 Geneva (Svizzera) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP ATP Geneva Cuevas P. Cuevas P. 6 6 Giustino L. Giustino L. 2 4 Vincitore: Cuevas P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Cuevas P. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Cuevas P. 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Cuevas P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Cuevas P. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Giustino L. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Cuevas P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Giustino L. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Cuevas P. 15-0 15-15 30-15 5-2 → 6-2 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Cuevas P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Cuevas P. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Cuevas P. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Giustino L. 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1. [4] Pablo Cuevasvs Lorenzo Giustino

2. [8] Adrian Mannarino vs [WC] Arthur Cazaux (non prima ore: 12:00)



ATP ATP Geneva Mannarino A. Mannarino A. 15 3 7 3 Cazaux A. • Cazaux A. 15 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Cazaux A. 15-0 15-15 3-3 Mannarino A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Cazaux A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cazaux A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mannarino A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Cazaux A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Cazaux A. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Cazaux A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Mannarino A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Cazaux A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Mannarino A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Cazaux A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Cazaux A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Cazaux A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Cazaux A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Cazaux A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Mannarino A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Cazaux A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Mannarino A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Cazaux A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Mannarino A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Cazaux A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Jordan Thompson vs Pablo Andujar



Il match deve ancora iniziare

4. Marton Fucsovics vs [5] Cristian Garin



Il match deve ancora iniziare

5. Marin Cilic vs [WC] Dominic Stephan Stricker (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [3] Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Luke Bambridge / Dominic Inglot



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Marco Cecchinato vs [8] Daniel Altmaier



ATP ATP Geneva Cecchinato M. Cecchinato M. 6 7 Altmaier D. Altmaier D. 1 6 Vincitore: Cecchinato M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Cecchinato M. 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Altmaier D. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Cecchinato M. 5-1 → 6-1 Altmaier D. 4-1 → 5-1 Cecchinato M. 40-0 3-1 → 4-1 Altmaier D. 3-0 → 3-1 Cecchinato M. 40-15 2-0 → 3-0 Altmaier D. 0-15 1-0 → 2-0

2. Max Purcell / Luke Saville vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez (non prima ore: 12:00)



ATP ATP Geneva Purcell M. / Saville L. Purcell M. / Saville L. 6 6 Bolelli S. / Gonzalez M. Bolelli S. / Gonzalez M. 7 7 Vincitore: Bolelli S. / Gonzalez M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Purcell M. / Saville L. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Bolelli S. / Gonzalez M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Purcell M. / Saville L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Bolelli S. / Gonzalez M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Purcell M. / Saville L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Bolelli S. / Gonzalez M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Purcell M. / Saville L. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Bolelli S. / Gonzalez M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Purcell M. / Saville L. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Bolelli S. / Gonzalez M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Purcell M. / Saville L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Bolelli S. / Gonzalez M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Bolelli S. / Gonzalez M. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Purcell M. / Saville L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Bolelli S. / Gonzalez M. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Purcell M. / Saville L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Bolelli S. / Gonzalez M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Purcell M. / Saville L. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Bolelli S. / Gonzalez M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Purcell M. / Saville L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Bolelli S. / Gonzalez M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Purcell M. / Saville L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Bolelli S. / Gonzalez M. 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Purcell M. / Saville L. 30-15 0-0 → 1-0

3. Tennys Sandgren vs Salvatore Caruso



Il match deve ancora iniziare

4. Dominik Koepfer vs [7] Benoit Paire



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ilya Ivashka vs [5] Mackenzie McDonald



ATP ATP Geneva Ivashka I. Ivashka I. 6 6 Mcdonald M. Mcdonald M. 4 3 Vincitore: Ivashka I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ivashka I. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Mcdonald M. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mcdonald M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Ivashka I. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Mcdonald M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Ivashka I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mcdonald M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ivashka I. 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Lione (Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP ATP Lyon Barrere G. Barrere G. 6 6 6 Hoang A. Hoang A. 3 7 1 Vincitore: Barrere G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Hoang A. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Barrere G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Hoang A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Barrere G. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Hoang A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Barrere G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Hoang A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Hoang A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Barrere G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Barrere G. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Hoang A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Barrere G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Hoang A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Barrere G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Hoang A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Barrere G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Hoang A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Barrere G. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hoang A. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Barrere G. 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Barrere G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Hoang A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Barrere G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Hoang A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Barrere G. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hoang A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [4] Gregoire Barrerevs [8] Antoine Hoang

2. Aljaz Bedene vs Gilles Simon (non prima ore: 11:00)



ATP ATP Lyon Bedene A. Bedene A. 6 6 Simon G. Simon G. 2 3 Vincitore: Bedene A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Simon G. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Simon G. 15-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Bedene A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Simon G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Simon G. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Simon G. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Simon G. 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Simon G. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Simon G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Simon G. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Yoshihito Nishioka vs Ugo Humbert (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Pierre-Hugues Herbert vs Sebastian Korda



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alessandro Giannessi vs [7] Kamil Majchrzak



ATP ATP Lyon Giannessi A. Giannessi A. 4 3 Majchrzak K. Majchrzak K. 6 6 Vincitore: Majchrzak K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Giannessi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Giannessi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Majchrzak K. 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Giannessi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Giannessi A. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Majchrzak K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Giannessi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Majchrzak K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Giannessi A. 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [3] Joao Sousa vs [5] Arthur Rinderknech



ATP ATP Lyon Sousa J. Sousa J. 6 3 6 Rinderknech A. Rinderknech A. 4 6 3 Vincitore: Sousa J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Sousa J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Sousa J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Sousa J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Rinderknech A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Sousa J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Rinderknech A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sousa J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Sousa J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Sousa J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sousa J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Sousa J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Rinderknech A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sousa J. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Rinderknech A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sousa J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Sousa J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Rinderknech A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Sousa J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Sousa J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Rinderknech A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Corentin Moutet vs Cameron Norrie (non prima ore: 13:00)



ATP ATP Lyon Moutet C. • Moutet C. 40 0 Norrie C. Norrie C. 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Moutet C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Mikael Ymer vs [6] Thiago Seyboth Wild



ATP ATP Lyon Ymer M. Ymer M. 6 4 6 Seyboth Wild T. Seyboth Wild T. 4 6 1 Vincitore: Ymer M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Ymer M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Seyboth Wild T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Ymer M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Ymer M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Ymer M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Ymer M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ymer M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Seyboth Wild T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ymer M. 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ymer M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Seyboth Wild T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ymer M. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Seyboth Wild T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Ymer M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Ymer M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Seyboth Wild T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Ymer M. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ymer M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ymer M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Andres Molteni / Frederik Nielsen vs [2] Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin (non prima ore: 11:00)



ATP ATP Lyon Molteni A. / Nielsen F. Molteni A. / Nielsen F. 2 6 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 6 7 Vincitore: Kontinen H. / Roger-Vasselin E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Molteni A. / Nielsen F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Molteni A. / Nielsen F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Molteni A. / Nielsen F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Molteni A. / Nielsen F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Molteni A. / Nielsen F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Molteni A. / Nielsen F. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Molteni A. / Nielsen F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Molteni A. / Nielsen F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Molteni A. / Nielsen F. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Molteni A. / Nielsen F. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Kontinen H. / Roger-Vasselin E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Sander Arends / Divij Sharan vs [4] Hugo Nys / Tim Puetz



Il match deve ancora iniziare