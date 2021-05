Masters 1000 Roma: Rafael Nadal conquista il torneo romano per la decima volta in carriera

Finale all’altezza delle aspettative quella del Foro Italico in cui ha trionfato per la decima volta Rafael Nadal sconfiggendo Novak Djokovic per 57 61 63. Il primo set – combattutissimo dall’inizio alla fine e durato addirittura 1h15′- ha regalato parecchie emozioni ai 5272 spettatori presenti.

Non c’è stata storia invece nel secondo set – volato via in 44 minuti – con il serbo che ha dominato lo spagnolo punto dopo punto con delle splendide palle corte. Nel set conclusivo è però venuta a galla tutta la grinta del ”Re della terra rossa” che è riuscito a mantenere a distanza Nole ( approfittando anche di qulache passaggio a vuoto del serbo soprattutto nel sesto game del terzo set) fino alla fine regalandosi così la ”decima” a Roma.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Nadal sul 2 pari annullava due pericolose palle break e poi nel game successivo piazzava il break a 0.

Sul 5 a 2 lo spagnolo mancava un match point ma nel gioco successivo teneva a 30 la battuta chiudendo la partita per 6 a 3.

ATP ATP Rome Djokovic N. Djokovic N. 5 6 3 Nadal R. Nadal R. 7 1 6 Vincitore: Nadal R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Djokovic N. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Nadal R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Nadal R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Nadal R. 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5 Aces 34 Double Faults 166% (63/95) 1st Serve 75% (72/96)65% (41/63) 1st Serve Points Won 65% (47/72)47% (15/32) 2nd Serve Points Won 46% (11/24)50% (3/6) Break Points Saved 63% (5/8)14 Service Games Played 1435% (25/72) 1st Serve Return Points Won 35% (22/63)54% (13/24) 2nd Serve Return Points Won 53% (17/32)38% (3/8) Break Points Converted 50% (3/6)14 Return Games Played 1459% (56/95) Service Points Won 60% (58/96)40% (38/96) Return Points Won 41% (39/95)49% (94/191) Total Points Won 51% (97/191)