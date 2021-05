Da Biella: Il resoconto di giornata con il programma di domani

In attesa di vedere all’opera i big del Thindown Challenger Biella 6, le qualificazioni del sesto appuntamento internazionale organizzato a Biella da Cosimo Napolitano hanno subito regalato buone sensazioni per gli azzurri. Dei cinque iscritti infatti ben quattro sono riusciti a passare il primo turno. Francesco Passaro (a segno per 7-5, 6-1 con Julian Lenz); Luca Vanni (6-1, 6-3 a Nino Serdarusic); Omar Giacalone (6-4, 3-2 e ritiro di Santillan) e Riccardo Bonadio, favorito dal ritiro del russo Slobodchikov. Niente da fare invece per il novarese Giovanni Fonio, superato con un doppio 6-4 dall’argentino Tomas Martin Etcheverry (226 Atp), seguito in città da coach Carlos Berlocq.

Il più atteso delle qualificazioni era però il tedesco, ex numero 25 al mondo, Misha Zverev (ora sceso al 273° posto) che ha impiegato poco più di un’ora per superare il francese Geoffrey Blancaneaux. Il fratello maggiore di Alexander (attuale numero 6 del ranking), capace di raccogliere il risultato migliore nel 2017 quando raggiunse i quarti agli Australian Open e sconfisse nella sua corsa il primo giocatore del mondo Andy Murray, ha lasciato due soli games al transalpino: 6-2, 6-0 lo score e lunedì mattina alle 10 si giocherà l’ingresso nel main draw con Giacalone.

Sulla soglia dei quarant’anni, che compirà a dicembre, Paolo Lorenzi ha ricevuto una wild card e grazie alla sua classifica (167) è la prima testa di serie. Lunedì conoscerà il nome del suo rivale, che uscirà dalle qualificazioni.

Il secondo favorito della vigilia è Zhizhen Zhang (183 Atp), eliminato la scorsa settimana in città da Alexandre Muller (il transalpino è la tds 4). Il cinese troverà lunedì intorno alle 13 il croato Borna Gojo (23 anni, 238 Atp) contro cui ha vinto nell’unico precedente disputato due anni fa a Shenzhen. Numero 3 del seeding è un altro francese: Enzo Couacaud (188). Il sorteggio gli ha affidato l’esperto tedesco (tra pochi giorni compirà 35 anni) Tobias Kamke, capace una decina di anni fa di salire al 64° posto del ranking mondiale. Saranno in campo nell’ultimo match di lunedì sul campo numero 3, non prima delle 16. Il kazako Dmitry Popko, 24 anni, numero 193 del ranking, che in stagione ha già disputato dodici tornei (tra cui Biella 1 e 2, uscendo sempre al secondo turno) se la vedrà intorno alle 14 con lo statunitense Thai-Son Kwiatkowski.

Al talento biellese Stefano Napolitano la sorte ha regalato l’australiano Alex Bolt (tds 6 e 194 Atp). I due si sono incontrati una volta: nel 2018, nel primo turno di qualificazione degli Us Open, l’aussie s’impose in due set per 6-3, 7-5.

RISULTATI PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONI

[1] T. M. Etcheverry (ARG) b. [WC] G. Fonio (ITA) 6-4, 6-3

[WC] L. Vanni (ITA) b. [7] N. Serdarusic (CRO) 6-1, 6-3

V. Galovic (CRO) b. [2] T. Gabashvili (RUS) 6-1, 6-4

R. Bonadio (ITA) b. [Alt] R. Slobodchikov (RUS) w.o.

[WC] F. Passaro (ITA) b. [3] J. Lenz (GER) 7-5, 6-1

[4] M. Zverev (GER) b. G. Blancaneaux (FRA) 6-2, 6-0

[Alt] O. Giacalone (ITA b. [5] A. Santillan (AUS) 6-4, 3-2 ritiro

[8] T. Van Rijyhoven (NED) b. [Alt] C. Rodriguez (COL) 7-6(3), 7-6(2)

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Mischa Zverev vs [Alt] Omar Giacalone

2. Tristan Lamasine vs Dimitar Kuzmanov

3. Mitchell Krueger vs [WC] Flavio Cobolli (non prima ore: 12:30)

4. Matteo Viola vs [4] Alexandre Muller

5. Denis Istomin vs Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 16:00)

CAMPO 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Tomas Martin Etcheverry vs [WC] Luca Vanni

2. Facundo Mena vs [7] Joao Menezes

3. Borna Gojo vs [2] Zhizhen Zhang (non prima ore: 12:30)

4. [5] Dmitry Popko vs Thai-Son Kwiatkowski

5. [3] Enzo Couacaud vs Tobias Kamke (non prima ore: 16:00)

CAMPO 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Francesco Passaro vs [6] Riccardo Bonadio

2. Viktor Galovic vs [8] Tim Van Rijthoven

3. Cem Ilkel vs [8] Bjorn Fratangelo (non prima ore: 12:30)

4. Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs Jay Clarke