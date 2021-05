ATP Ginevra e Lione: LIVE i risultati con il dettaglio del delle Qualificazioni e 1° Turno Md. In campo 5 azzurri (LIVE)

ATP 250 Geneva (Svizzera) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

CENTER COURT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Pablo Cuevas vs [WC] Jakub Paul



ATP ATP Geneva Cuevas P. Cuevas P. 6 4 6 Paul J. Paul J. 3 6 3 Vincitore: Cuevas P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

2. Alejandro Tabilo vs Henri Laaksonen



ATP ATP Geneva Tabilo A. Tabilo A. 0 6 1 0 Laaksonen H. • Laaksonen H. 0 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Laaksonen H. 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tabilo A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Laaksonen H. 15-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Tabilo A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Tabilo A. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Laaksonen H. 0-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Laaksonen H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tabilo A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tabilo A. 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Tennys Sandgren vs Salvatore Caruso (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Max Purcell / Luke Saville vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez



Il match deve ancora iniziare

ATP ATP Geneva Gunneswaran P. Gunneswaran P. 0 1 Mcdonald M. • Mcdonald M. 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Mcdonald M. 1-3 Gunneswaran P. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Gunneswaran P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. Prajnesh Gunneswaranvs [5] Mackenzie McDonald

2. [2] Marco Cecchinato vs [8] Daniel Altmaier



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Pablo Cuevas vs Lorenzo Giustino O (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Lorenzo Giustino vs [6] Peter Gojowczyk



ATP ATP Geneva Giustino L. Giustino L. 6 6 Gojowczyk P. Gojowczyk P. 2 3 Vincitore: Giustino L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

2. [1] Ilya Ivashka vs Prajnesh Gunneswaran OR [5] Mackenzie McDonald (non prima ore: 13:30)

ATP 250 Lione (Francia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP ATP Lyon Barrere G. Barrere G. 6 6 Donskoy E. Donskoy E. 2 3 Vincitore: Barrere G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 3-2 Tiebreak 2-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

1. [4] Gregoire Barrerevs Evgeny Donskoy

2. [Alt] Peter Polansky vs Alessandro Giannessi



ATP ATP Lyon Polansky P. Polansky P. 3 4 Giannessi A. Giannessi A. 6 6 Vincitore: Giannessi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. [Alt] Kimmer Coppejans vs [5] Arthur Rinderknech



ATP ATP Lyon Coppejans K. Coppejans K. 0 3 Rinderknech A. Rinderknech A. 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 3-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:15 (ora locale: 10:15 am)

1. Go Soeda vs [8] Antoine Hoang



ATP ATP Lyon Soeda G. Soeda G. 1 1 Hoang A. Hoang A. 6 6 Vincitore: Hoang A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

2. Liam Broady vs [7] Kamil Majchrzak



ATP ATP Lyon Broady L. Broady L. 0 6 4 Majchrzak K. Majchrzak K. 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 4-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. [3] Joao Sousa vs [Alt] Roberto Marcora



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:15 (ora locale: 10:15 am)

1. [WC] Kyrian Jacquet vs [6] Thiago Seyboth Wild



ATP ATP Lyon Jacquet K. Jacquet K. 1 4 Seyboth Wild T. Seyboth Wild T. 6 6 Vincitore: Seyboth Wild T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 0-4 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. [2] Mikael Ymer vs Martin Klizan