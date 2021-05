Dal Foro Italico: Parlano Lorenzo Sonego e Novak Djokovic (con il video delle Semifinali)

Lorenzo Sonego : “Sono contento, molto più contento del torneo che non deluso per il risultato della semifinale. Ho vinto delle partite incredibili, e in diverse di queste sarei potuto uscire. Ritrovarsi in semifinale contro il numero 1 del mondo è stato eccezionale, ho dato tutto quello che avevo e se do tutto sono sempre contento, a prescindere dal risultato. Semifinale, finale o primo turno, per me non cambia molto a livello di approccio: è importante dare il massimo, non lasciare nulla di intentato.

Nole è un grande, mi ha fatto i complimenti per la partita, in quell’abbraccio finale. Si è confermato una bella persona, come era stato in altre occasioni in passato. Si tratta di un campione vero, dentro e fuori dal campo”.

“Già dall’inizio dell’anno mi sentivo diverso, sentivo di aver capito qualcosa dalle esperienze che avevo fatto, e i risultati stanno arrivando proprio grazie a questa consapevolezza. Poi giocare tante partite di questo livello mi fa capire ancora più aspetti di me stesso e del mio tennis, e sul campo riesco a dare il massimo in ogni occasione”.

“Giocare col pubblico? Fa tutto un altro effetto. Riesco a tirare fuori energie che non pensavo di avere, si vivono emozioni molto più forti perché si riescono a condividere con altre persone. Ho atteso tanto questo momento, poi quello di Roma è un pubblico molto caldo, molto vivo. Credo sia molto divertente stare in questi contesti e stare a contatto con tante persone che sono lì apposta per sostenerti.

Le sconfitte mi lasciano sempre molto più delle vittorie, per migliorarsi uno deve perdere, deve fare queste esperienze, capire dove si sbaglia, dove c’è un problema e dove bisogna lavorare. Quando torni in allenamento, ragionando in questo modo, hai un obiettivo specifico su cui lavorare e tutto diventa più chiaro.

Giocherò a Parma, ma non Lione perché ho caricato tanto questa settimana e ho bisogno di qualche giorno di pausa. Dovrò lavorare soprattutto sul rovescio, poi si va Parma e quindi a Parigi”.

Novak Djokovic : “Sono affamato e vorrei solo andare a mangiare (sorride). Sono orgoglioso di quello che ho ottenuto oggi: passare cinque ore sul campo e tirarmi fuori da una situazione così difficile con Tsitsipas, che è stato molto molto vicino alla vittoria in più di un’occasione, mi rende felice, mi fa capire che sono in buona condizione”.

“Sonego ha giocato una grande partita, anche se io avrei potuto chiuderla prima, nel secondo set, quando ho avuto due match-point e pure quando ero avanti per 4-2 nel tie-break. In quel momento ho commesso troppi errori, ma non era facile, sia perché lui stava giocando a un ottimo livello, sia perché il pubblico era tutto dalla sua parte e lo stava spingendo, come del resto era normale che fosse. Gli italiani sono conosciuti per essere molto passionali, e sapevo fin da prima del match cosa mi aspettava. Detto questo, c’era una grande energia, e non vedevo l’ora di poter giocare di nuovo con questa atmosfera, in uno stadio con tanta gente”.

“Io e Rafa ci siamo visti negli spogliatoi e abbiamo riso, su questa cosa che noi ‘vecchietti’, come ci chiamano lui e Roger, siamo ancora in giro e non abbiamo ancora ceduto agli attacchi dei Next Gen… Personalmente sono molto orgoglioso di questo fatto: essere ancora qui dopo tanti anni a giocare una finale di un torneo importante e prestigioso come Roma, è una conquista straordinaria. Ed è sempre la stessa grande emozione”.