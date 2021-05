Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: Il programma completo delle Finali

Center Court – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [15] Iga Swiatek vs [9] Karolina Pliskova

2. [1] Novak Djokovic vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 17:00)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [ALT] Sharon Fichman / Giuliana Olmos vs [4] Shuko Aoyama / Ena Shibahara

2. [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic (non prima ore: 15:00)