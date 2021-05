ATP Lione: Il Tabellone di Qualificazioni. Sfida Musetti vs Giannessi al primo turno

ATP 250 Lione – Terra rossa – Tabellone Quali

(1/WC) Musetti, Lorenzo vs Giannessi, Alessandro

Broady, Liam vs (7) Majchrzak, Kamil

(2) Ymer, Mikael vs Klizan, Martin

(WC) Jacquet, Kyrian vs (6) Seyboth Wild, Thiago

(3) Sousa, Joao vs (Alt) Marcora, Roberto

(Alt) Coppejans, Kimmer vs (5) Rinderknech, Arthur

(4) Barrere, Gregoire vs Donskoy, Evgeny

Soeda, Go vs (8) Hoang, Antoine

Court Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Gregoire Barrere vs Evgeny Donskoy

2. [1/WC] Lorenzo Musetti vs Alessandro Giannessi

3. [Alt] Kimmer Coppejans vs [5] Arthur Rinderknech

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Go Soeda vs [8] Antoine Hoang

2. Liam Broady vs [7] Kamil Majchrzak

3. [3] Joao Sousa vs [Alt] Roberto Marcora

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Kyrian Jacquet vs [6] Thiago Seyboth Wild

2. [2] Mikael Ymer vs Martin Klizan