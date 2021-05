ATP Lione: Il Tabellone Principale. Sorteggi non proprio fortunati per Sinner e Sonego. Sfideranno Karatsev e Auger Aliassime

ATP 250 Lione – Terra rossa – Tabellone Principale

(1/WC) Thiem, Dominic vs Bye

Moutet, Corentin vs Norrie, Cameron

Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier

Karatsev, Aslan vs (6) Sinner, Jannik

(3) Schwartzman, Diego vs Bye

Gasquet, Richard vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Bonzi, Benjamin vs (8) Khachanov, Karen

(7) Auger-Aliassime, Felix vs Sonego, Lorenzo

Herbert, Pierre-Hugues vs Korda, Sebastian

Bedene, Aljaz vs Simon, Gilles

Bye vs (4) Goffin, David

(5) Monfils, Gael vs Harris, Lloyd

Nishioka, Yoshihito vs Humbert, Ugo

Paul, Tommy vs Tsonga, Jo-Wilfried

Bye vs (2/WC) Tsitsipas, Stefanos