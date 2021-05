Masters 1000 Roma: Nuova impresa di Lorenzo Sonego. Batte in rimonta Andrey Rublev e vola in semifinale

Sonego in semifinale a Roma!!

Grandissima impresa di Lorenzo Sonego che ha sconfitto questa mattina nei quarti di finale del torneo di Roma il russo Andrey Rublev, testa di serie n.7, con il risultato di 36 64 63 dopo 2 ore e 33 minuti di partita.

Oggi pomeriggio, non prima delle 18:30, affronterà in semifinale il n.1 del mondo Novak Djokovic.

Era dal 2007 dai tempi di Filippo Volandri che un italiano non approdava alle semifinali del Foro Italico.

Primo set: Sonego dopo aver annullato una palla break nel primo gioco cedeva il turno di battuta sull’1 pari quando dal 40-15 perdeva il servizio dopo aver mancato tre palle per il 2 a 1 e dopo aver perso il controllo della volèe sul 40 pari e mandato il diritto in corridoio sulla palla break.

Sull’1 a 3 l’azzurro, dallo 0-40, teneva il turno di servizio dopo aver annullato complessivamente 4 palle break.

Sul 5 a 3 però Rublev metteva a segno un nuovo break (ai vantaggi dal 40-30) piazzando un rovescio lungolinea vincente sul set point.

6-3 rublev in 44 minuti.

Secondo set: Nel primo game il russo, dal 40-30, perdeva a sorpresa la battuta con Rublev che sulla palla break sbagliava malamente il dritto e sbatteva a terra la racchetta.

Nel game successivo Sonego era bravo ad annullare una palla del controbreak con un ace e si portava sul 2 a 0.

L’azzurro non rischiava nulla fino al 5 a 4 quando annullava una pericolosa palla break con un bel diritto vincente e poi dal 40 pari metteva a segno due servizi vincenti conquistando la seconda frazione per 6 a 4 in 54 minuti.

Terzo set: Nel quarto gioco Sonego da campione annullava tre palle break con un diritto vincente e due servizi vincenti.

Rublev perdeva un po’ la bussola e nel gioco successivo cedeva a 0 il turno di battuta, commettendo tre errori gratuiti.

Sul 4 a 3 Lorenzo annullava un’altra delicata palla break sul 30-40 con un altro servizio vincente.

Sul 5 a 3 Sonego piazzava un nuovo break, diritto in corridoio del russo sulla palla match, con l’azzurro che in 55 minuti conquistava set e match per 6 a 3.

ATP ATP Rome Sonego L. Sonego L. 3 6 6 Rublev A. Rublev A. 6 4 3 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Rublev A. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5 Aces 71 Double Faults 064% (71/111) 1st Serve 61% (54/88)70% (50/71) 1st Serve Points Won 72% (39/54)43% (17/40) 2nd Serve Points Won 47% (16/34)85% (11/13) Break Points Saved 25% (1/4)14 Service Games Played 1428% (15/54) 1st Serve Return Points Won 30% (21/71)53% (18/34) 2nd Serve Return Points Won 58% (23/40)75% (3/4) Break Points Converted 15% (2/13)14 Return Games Played 1460% (67/111) Service Points Won 63% (55/88)38% (33/88) Return Points Won 40% (44/111)50% (100/199) Total Points Won 50% (99/199)