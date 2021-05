Presentato al Match Ball Firenze l’Open con montepremi di 8000 euro. Al via anche Galovic, Darderi e Bocchi

Al Match Ball Firenze Country Club è stato presentato il torneo Open con montepremi di 8.000 euro e valido come 43° Campionato Toscano Assoluto. Nel maschile i favoriti saranno il giocatore di casa Viktor Galovic, Luciano Darderi, Lorenzo Bocchi, Federico Maccari e Luca Tomasetto tutti 2.1 nel femminile Sofia Rocchetti (2.1) la fiorentina Diletta Cherubini ed Emma Valletta (2.2). Il covid non ha fermato la macchina organizzativa del circolo di Bagno a Ripoli che non ha potuto dare il via, con le pre qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia, a causa della pandemia, alla stagione 2021 ma ha atteso la possibilità di giocare all’aperto per essere di nuovo il cuore pulsante del tennis toscano e non solo.

“Avevamo timore visto lo spostamento di data e il fatto che si gioca all’aperto ed invece avremo il record di iscritti e per 15 giorni il Match Ball rappresenterà una sorta di “ombelico del tennis toscano” – spiega il presidente Roberto Casamonti – sono contento perché la mia famiglia ha una storia lunga 45 anni; adesso largo ai giovani, abbiamo sempre amato il tennis e con Leonardo potremo continuare a mantenere questa tradizione”

” Nonostante tutte le difficoltà il Match Ball non ha voluto mancare nell’organizzazione del Torneo più importante del panorama toscano fiorentino della mia città Bagno a Ripoli – mette in luce il sindaco Francesco Casini – Complimenti a tutti…non era certamente facile perché il torneo è stato posticipato, Quest’anno la scelta di maggio è stata ancora una volta vincente e i dati lo stanno a dimostrare per numero di iscritti e montepremi”.

” Ringrazio dell’invito, porto i saluti del sindaco Nardella, assicuro della nostra vicinanza – dice l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione – vogliamo supportare lo sport a 360°. Ci sono tanti progetti e collaborazione in atto nel tennis e il luogo è semplicemente magnifico e il torneo è di primaria importanza. Grazie tutti gli sponsor che aiutano sia il tennis che lo sport cittadino, regionale e nazionale perché non è così scontato”.

“Quest’anno il torneo non metterà in palio i posti per gli Assoluti di Roma – spiega Luigi Brunetti presidente comitato regionale toscano Federtennis – ma è un OPEN dove si assegnano i titoli toscani assoluti e si ritorna un po’ indietro agli inizi della manifestazione. Avremo una partecipazione quantitativa e qualitativa di primissimo spessore e anche dal lato di investimenti il Match Ball non si ferma mai. Un anno la palestra, il prossimo magari i campi da Padel”.

Al tavolo delle autorità anche l’assessore allo sport del Comune di Bagno a Ripoli Enrico Minelli, il vice presidente della Federtennis Toscana Romeo Tanganelli e il vice presidente del Match Ball Leonardo Casamonti.

Da sabato 15 a domenica 30 maggio si assegneranno anche i titoli assoluti di campione toscano e andrà a conclusione il torneo di Terza Categoria, sia al maschile che al femminile, per premiare con lo scudetto toscano i vincitori. Inoltre verranno assegnati i titoli toscani di doppio (maschile, femminile e misto) e in questo caso le iscrizioni scadranno giovedi 20 maggio alle 12.

Gli incontri verranno giocati al Match Ball Firenze con il supporto del Ct Scandicci e per motivi organizzativi il torneo maschile sarà limitato a 400 partecipanti mentre a livello femminile le atlete in gara non potranno essere più di 250. Il torneo avrà il suo inizio sabato 15 maggio con le prime sezioni dove giocheranno gli atleti classificati Quarta e Terza categoria per poi far entrare in gara i giocatori con la classifica più alta.

Il Direttore del torneo sarà il maestro Fabio Bianchini mentre il giudice arbitro titolare sarà Adriano Spataffi assistito da Enrico Di Vita, Roberto Falteri, Renzo Roselli, Paolo Lapini, Daniele Turco, Riccardo Salmeri e Niccolò Stinghi.

Entry List:

Maschile:

I primi cinque favoriti nel tabellone maschile, in base alle classifiche, sono il giocatore del circolo di casa Viktor Galovic (Match Ball Firenze) ora 329 Atp che ha raggiunto come best ranking personale il numero 173 Atp, il 19enne Luciano Darderi (Ata Battisti Trento), Lorenzo Bocchi (Ct Albinea), Federico Maccari (Tc Piazzano) e Luca Tomasetto (Sport Club Nuova Casale) tutti con classifica 2.1. A seguire Matteo Trevisan (Tc Pistoia), Daniele Bracciali (Tc Sinalunga), Gianluca Acquaroli (Tc Open Terni), Daniele Spinnato (Tennis Accademy Roma) e Andrea Picchione (Ct L’Aquila) tutti classificati 2.2 e ben 14 giocatori classificati 2.3: Andrea Turco, Alessandro Pecci, Gregorio Lulli, Marco Furlanetto, Andrea Pecorella, Raffaele Censini, Andrea Militi Ribaldi, Pietro Schiavetti, Samuele Pieri, Alberto Morolli, Augusto Virgili, Federico Bertuccioli, Giovanni Calvani, Carlo Cataldi.

Femminile:

Nel torneo rosa la favorita è Sofia Rocchetti 2.1 (Gs Argentario Trento) che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con ben 7 vittorie su 8 incontri ed ha vinto il torneo Open di Capodanno organizzato dall’Ata Battisti Trento. A seguire la giocatrice di casa Diletta Cherubini (2.2 del Match Ball Firenze) e la ravennate under 18 Emma Valletta (2.2 del Tennis Training Perugia) entrambe cresciute molto nell’ultimo periodo e pronte al grande salto. Dietro una pattuglia di sei giocatrici classificate 2.3 che potrebbero insidiare le due favorite. Gloria Ceschi (Plebiscito Padova), Gaia Squarcialupi e Matilde Mariani entrambe del Ct Giotto Arezzo, Maria Toma (Tennis Training Perugia), Maria Vittoria Viviani (At Piombinese) e Linda Salvi (Tc Sinalunga).