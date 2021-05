Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Sonego (LIVE)

Masters 1000 e WTA 1000 Roma – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Petra Martic vs Jessica Pegula



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Alexander Zverev vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Novak Djokovic vs [5] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

4. [15] Iga Swiatek vs [5] Elina Svitolina (non prima ore: 6.00PM)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Federico Delbonis vs Reilly Opelka



Il match deve ancora iniziare

2. [9] Karolina Pliskova vs Jelena Ostapenko (non prima ore: 12.00PM)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Ashleigh Barty vs Cori Gauff



Il match deve ancora iniziare

4. Lorenzo Sonego vs [7] Andrey Rublev (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [7] Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer



Il match deve ancora iniziare

2. Adrian Mannarino / Benoit Paire vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs John Peers / Michael Venus



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs [6] Hao-Ching Chan / Latisha Chan



Il match deve ancora iniziare

2. [OSE] Kristina Mladenovic / Marketa Vondrousova vs [2] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Irina-Camelia Begu / Sara Errani vs [ND] Elena Vesnina / Vera Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

4. [ALT] Sharon Fichman / Giuliana Olmos vs Cori Gauff / Veronika Kudermetova (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare