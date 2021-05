Video del Giorno: La palla di Stefanos Tsitsipas è rimbalzata due volte? Dal replay sembrerebbe di Si!

Nel tiebreak l’azzurro sotto per 3 a 5 e al servizio il greco, protestava per un punto contestato nel match di ottavi di finale del torneo di Roma contro Stefanos Tsitsipas: Gran recupero di Tsitsipas, ma c’era forse un doppio rimbalzo. Il giudice di sedia Carlo Bernades non vedeva però la cosa.

Berrettini protestava ma non c’era niente da fare. Matteo era inferocito, diceva che la palla è rimbalzata due volte prima della rimessa di corsa del rivale. Il replay non chiariva del tutto. Alla fine il punto era per il greco.

Did he make it before the second bounce?#IBI21 pic.twitter.com/g8HRhMlQZ8 — Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2021