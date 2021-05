Masters 1000 Roma: Matteo Berrettini cede a Stefanos Tsitsipas che conquista i quarti di finale

Niente da fare per Matteo Berrettini negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas 22enne di Atene, n.5 ATP, con il risultato di 76 (3) 62 dopo 1 ora e 37 minuti di partita.

Da segnalare che Berrettini nel tiebreak del primo set ha perso la concentrazione per un punto contestato sul 3 a 5 (era il controminibreak) per un presunto doppio rimbalzo da parte del greco.

Primo set: Matteo concedeva un solo punto in sei turni di battuta e Tsitsipas concedeva di più ma non annullava palle break all’avversario (una volta ai vantaggi nel quarto game) e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro avanti per 2 a 0 e poi per 3 a 1, veniva recuperato del greco che si portava sul 5 a 3 con Berrettini che commetteva qualche errore di troppo con il diritto.

Sul 5 a 3 arrivava un punto contestato: Gran recupero di Tsitsipas, ma c’era forse un doppio rimbalzo. Il giudice di sedia Carlo Bernades non vedeva la cosa; tre set point.

Berrettini protestava ma non c’era niente da fare. Matteo era inferocito, diceva che la palla è rimbalzata due volte prima della rimessa di corsa del rivale. Il replay non chiariva del tutto e nel punto successivo l’azzurro subiva un nuovo minibreak e perdeva la frazione per 7 punti a 3.

A parte il punto contestato, il greco si è difeso benissimo nel tiebreak ed è stato pronto a capitalizzare gli errori commessi da Berrettini.

Secondo set: L’azzurro perdeva la concentrazioni e appariva più stanco.

Nel primo game Matteo annullava tre palle break ma sull’1 pari cedeva la battuta ai vantaggi commettendo un errore di rovescio sul break poiint.

Nel quarto game Berrettini mancava due palle break (la prima annullata con un servizio vincente e la seconda con l’azzurro che affossava il diritto in rete):

Sul 2 a 4 il romano capitolava perdendo la battuta per la seconda volta nel set (dal 40-30) e con l’azzurro che dal 40 pari commetteva altri due errori di diritto.

Tsitsipas nel game successivo teneva a 0 la battuta chiudendo la partita per 6 a 2.

ATP ATP Rome Berrettini M. Berrettini M. 6 2 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 7 6 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 2-3 → 2-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6 Aces 30 Double Faults 042% (27/64) 1st Serve 53% (31/59)85% (23/27) 1st Serve Points Won 84% (26/31)54% (20/37) 2nd Serve Points Won 71% (20/28)71% (5/7) Break Points Saved 100% (2/2)10 Service Games Played 1016% (5/31) 1st Serve Return Points Won 15% (4/27)29% (8/28) 2nd Serve Return Points Won 46% (17/37)0% (0/2) Break Points Converted 29% (2/7)10 Return Games Played 1067% (43/64) Service Points Won 78% (46/59)22% (13/59) Return Points Won 33% (21/64)46% (56/123) Total Points Won 54% (67/123)

Il presunto doppio rimbalzo nel tiebreak del primo set