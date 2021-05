UTS 2021: Si giocherà dal prossimo 24 maggio. Ci sarà anche Fabio Fognini

5 degli 8 giocatori che si sfideranno nella quarta edizione dell’UTS (Ultimate Tennis Showdown) sono stati annunciati con Medvedev, “The Chessmaster” in testa alla lista.

L’evento che si disputerà una settimana prima dell’inizio del Roland-Garros, il 24-25 maggio (torneo che si disputerà in 2 giorni) alla Mouratoglou Academy.

L ‘UTS sarà un’affascinante preparazione in quanto i giocatori potranno sfidarsi a pochi giorni dall’inizio del secondo Grand Slam della stagione.

FIVE TOP-LEVEL PLAYERS ANNOUNCED, THREE TO BE REVEALED:

1. Daniil Medvedev, aka “The Chessmaster” – ATP No. 2

2. Diego Schwartzman, aka “El Peque” – ATP No. 9

3. Fabio Fognini aka “Fogna” – ATP No. 28

4. Alexander Bublik aka “The Bublik Enemy” – ATP No. 44

5. Corentin Moutet aka “The Tornado” – ATP No. 67

6. ?

7. ?

8. ?