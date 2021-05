Internazionali d’Italia: Sinner ritrova Nadal, ma serve un’impresa sul ‘rosso’ di Roma

Sette mesi dopo Jannik Sinner ha la chance di riprovarci contro Rafael Nadal agli Internazionali d’Italia. La vittoria contro il francese Ugo Humbert regala all’azzurro una mai banale rivincita contro la leggenda della terra rossa dopo il confronto perso al Roland Garros 2020. Il giovane altoatesino vuole far sognare Roma, ma serve un’impresa per avere la meglio sul maiorchino: i betting analyst di 888sport.it quotano il successo di Sinner a 4,50, contro l’1,21 del suo avversario.

Il primo testa a testa tra i due, in quel di Parigi, ha visto Nadal imporsi per 3 set a 0. Per i bookie il risultato più probabile è il 2-0 a favore di Rafa, in quota a 1,67, mentre poco probabile lo stesso risultato ma in favore dell’italiano che paga 8 volte la posta. Per quanto concerne la prima frazione, infine, paga 10 volte la posta giocata il tie-break vinto dallo spagnolo, come accaduto in Francia lo scorso 6 ottobre, con il 6-3 per Nadal come risulytato più probabile.