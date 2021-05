Masters 1000 e WTA 1000 Roma: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 3. Eliminata Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto. Ok Lorenzo Sonego (LIVE)

Si è fatto un bel regalo per i 26 anni che compie proprio oggi Lorenzo Sonego , n.33 del ranking, eliminando per 64 57 64, dopo due ore e 48 minuti di lotta, il francese Gael Monfils, n.15 ATP e 14esima testa di serie, che si era imposto in tre set sul piemontese nell’unico precedente, disputato al primo turno del Masters 1000 di Shanghai (cemento) nel 2019.

Per Sonego mercoledì sarà derby tricolore con Gianluca Mager, n.90 ATP e in tabellone con una wild card: il 26enne di Sanremo conduce per 3 a 1 nei testa a testa anche se risalenti tutti a 2014 e 2015, nel circuito ITF Future, quando entrambi erano ai primi passi in ambito internazionale.

Si è bloccata sul più bello e ha buttato via una vittoria che sembrava oramai sicura. E così Martina Trevisan ha salutato subito gli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico.

Alla quinta partecipazione, la prima nel main draw, la 27enne mancina di Firenze, n.97 del ranking, in gara con una wild card, ha ceduto all’esordio per 06 76(4) 76(6), dopo oltre due ore e mezza di lotta, alla kazaka Yaroslava Shvedova, n.665 WTA (in gara con il ranking protetto dopo la maternità), alla settima presenza al Foro (secondo turno nel 2009 e nel 2010).

Semaforo rosso anche per Elisabetta Cocciaretto, alla terza presenza a Roma dove è stata sempre sconfitta al primo turno: la 20enne di Fermo, n.111 WTA (best ranking eguagliato), in gara grazie ad una wild card, è stata sconfitta per 76(8) 62, dopo poco più di un’ora e mezza di partita, dalla francese Caroline Garcia, n.56 WT

Masters 1000 e WTA 1000 Roma – 1°-2° Turno

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1inc. [WC] Martina Trevisan vs Yaroslava Shvedova



2inc. [9] Matteo Berrettini vs Nikoloz Basilashvili



Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

2inc. Lorenzo Sonego vs [14] Gael Monfils



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

2inc. [WC] Caroline Garcia vs [WC] Elisabetta Cocciaretto



vs Reilly Opelka

4inc. [WC] Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs Adrian Mannarino / Benoit Paire



Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

5inc. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [WC] Fabio Fognini / Lorenzo Musetti



Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

3inc. [WC] Marco Cecchinato / Stefano Travaglia vs [7] Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer



Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

2inc. [WC] Irina-Camelia Begu / Sara Errani vs [OSE] Sofia Kenin / Alison Riske