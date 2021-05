Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: I risultati completi del Day 3. Arriva la pioggia sul finire del programma di oggi. Parte bene Novak Djokovic

Eliminato dopo due soli match a Monte Carlo e sconfitto in semifinale anche nel “suo” torneo di Belgrado, Novak Djokovic ha esordito nel migliore dei modi agli Internazionali d’Italia. Il numero uno al mondo, esentato dal primo turno, ha infatti sconfitto nei sedicesimi di finale l’americano Taylor Fritz (ATP 31) in due set con il punteggio di 6-3 7-6 (7/5). Il serbo ha fatto girare il match in proprio favore, togliendo il servizio all’avversario alla prima occasione in entrambi i set. Dal canto suo, lo statunitense ha provato a riaprire la contesa trovando un break nel decimo game del secondo set. Interrotto il duello per pioggia, proprio sul 5-5, al rientro sul centrale del Foro Italico Nole è comunque riuscito a chiudere la contesa al tie-break.

Nel prossimo turno affronterà uno tra il britannico Cameron Norrie (49) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (48), il quale ha piazzato la sorpresa di giornata eliminando il bulgaro Grigor Dimitrov (17).

Masters 1000 e WTA 1000 Roma – 1°-2° Turno

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Martina Trevisan vs Yaroslava Shvedova



WTA WTA Rome Trevisan M. Trevisan M. 6 6 6 Shvedova Y. Shvedova Y. 0 7 7 Vincitore: Shvedova Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Shvedova Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Shvedova Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Shvedova Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Shvedova Y. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Shvedova Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Shvedova Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Shvedova Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Shvedova Y. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Trevisan M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Shvedova Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Shvedova Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Trevisan M. 15-0 15-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Shvedova Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Shvedova Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Shvedova Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Shvedova Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Shvedova Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Trevisan M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [9] Matteo Berrettini vs Nikoloz Basilashvili



ATP ATP Rome Berrettini M. Berrettini M. 4 6 6 Basilashvili N. Basilashvili N. 6 2 4 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Berrettini M. 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Berrettini M. 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Basilashvili N. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Basilashvili N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Basilashvili N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Berrettini M. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Novak Djokovic vs Taylor Fritz



ATP ATP Rome Djokovic N. Djokovic N. 6 7 Fritz T. Fritz T. 3 6 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Djokovic N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Fritz T. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Djokovic N. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Fritz T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Djokovic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Fritz T. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Fritz T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Fritz T. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Fritz T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Fritz T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Djokovic N. 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [16] Johanna Konta vs Jelena Ostapenko (non prima ore: Starting At 6.00PM)



WTA WTA Rome Konta J. Konta J. 3 1 Ostapenko J. Ostapenko J. 6 6 Vincitore: Ostapenko J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Konta J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Konta J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Konta J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ostapenko J. 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Konta J. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Konta J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Konta J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Ostapenko J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Konta J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Konta J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Alejandro Davidovich Fokina vs [16] Grigor Dimitrov



ATP ATP Rome Davidovich Fokina A. Davidovich Fokina A. 6 7 Dimitrov G. Dimitrov G. 4 6 Vincitore: Davidovich Fokina A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Davidovich Fokina A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Davidovich Fokina A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Dimitrov G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Dimitrov G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Davidovich Fokina A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Davidovich Fokina A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dimitrov G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Davidovich Fokina A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Davidovich Fokina A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Lorenzo Sonego vs [14] Gael Monfils



ATP ATP Rome Sonego L. Sonego L. 6 5 6 Monfils G. Monfils G. 4 7 4 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Monfils G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Monfils G. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Monfils G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Monfils G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Monfils G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Monfils G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Monfils G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Monfils G. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Monfils G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Monfils G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Monfils G. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Monfils G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Monfils G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Monfils G. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Monfils G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Monfils G. 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [12] Garbiñe Muguruza vs Anastasia Pavlyuchenkova



WTA WTA Rome Muguruza G. Muguruza G. 6 6 Tig P. Tig P. 1 2 Vincitore: Muguruza G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Muguruza G. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tig P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Muguruza G. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Tig P. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Muguruza G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

4. Angelique Kerber vs [Q] Alizé Cornet



WTA WTA Rome Kerber A. Kerber A. 6 7 Cornet A. Cornet A. 2 5 Vincitore: Kerber A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Cornet A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Kerber A. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Kerber A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Kerber A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Kerber A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kerber A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Cornet A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Kerber A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Cornet A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Kerber A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Aslan Karatsev vs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Sloane Stephens vs Madison Keys



WTA WTA Rome Stephens S. Stephens S. 6 2 5 Keys M. Keys M. 4 6 7 Vincitore: Keys M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Stephens S. 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Keys M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Stephens S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Keys M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Stephens S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Keys M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Stephens S. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Keys M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Stephens S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Keys M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Stephens S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Keys M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Stephens S. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Keys M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Stephens S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Keys M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Stephens S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Keys M. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Stephens S. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Keys M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Stephens S. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Keys M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Stephens S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Keys M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Stephens S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Keys M. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Stephens S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Keys M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Stephens S. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Keys M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Veronika Kudermetova vs [14] Elise Mertens



WTA WTA Rome Kudermetova V. Kudermetova V. 4 6 6 Mertens E. Mertens E. 6 2 3 Vincitore: Kudermetova V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Kudermetova V. 0-15 0-30 15-30 40-30 5-3 → 6-3 Mertens E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Mertens E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Kudermetova V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Mertens E. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Kudermetova V. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Mertens E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kudermetova V. 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mertens E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Mertens E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Kudermetova V. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Kudermetova V. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Mertens E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kudermetova V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Kudermetova V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Mertens E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kudermetova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Mertens E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kudermetova V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Kudermetova V. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Mertens E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kudermetova V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Kei Nishikori vs [11] Pablo Carreno Busta



ATP ATP Rome Nishikori K. Nishikori K. Carreno Busta P. Carreno Busta P. Vincitore: Nishikori per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

4. [8] Diego Schwartzman vs Felix Auger-Aliassime



ATP ATP Rome Schwartzman D. Schwartzman D. 1 3 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Schwartzman D. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Schwartzman D. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Schwartzman D. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Schwartzman D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Schwartzman D. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

5. [Q] Federico Delbonis vs [12] David Goffin



ATP ATP Rome Delbonis F. Delbonis F. Goffin D. Goffin D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Roberto Bautista Agut vs [Q] Tommy Paul



ATP ATP Rome Bautista Agut R. Bautista Agut R. 6 6 Paul T. Paul T. 3 4 Vincitore: Bautista Agut R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Paul T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Paul T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Bautista Agut R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Paul T. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Paul T. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Paul T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Paul T. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Paul T. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Paul T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Paul T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [13] Denis Shapovalov vs [Q] Kamil Majchrzak



ATP ATP Rome Shapovalov D. Shapovalov D. 6 6 Majchrzak K. Majchrzak K. 1 3 Vincitore: Shapovalov D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Majchrzak K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Shapovalov D. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Majchrzak K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Shapovalov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Majchrzak K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Majchrzak K. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Majchrzak K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Shapovalov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Majchrzak K. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Lorenzo Musetti vs Reilly Opelka



ATP ATP Rome Musetti L. Musetti L. 4 4 Opelka R. Opelka R. 6 6 Vincitore: Opelka R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Opelka R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Opelka R. 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Musetti L. 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [WC] Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs Adrian Mannarino / Benoit Paire



ATP ATP Rome Sonego L. / Vavassori A. Sonego L. / Vavassori A. Mannarino A. / Paire B. Mannarino A. / Paire B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Kristina Mladenovic vs [10] Belinda Bencic



WTA WTA Rome Mladenovic K. Mladenovic K. 6 6 Bencic B. Bencic B. 3 4 Vincitore: Mladenovic K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mladenovic K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Bencic B. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Mladenovic K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Bencic B. 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Mladenovic K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Bencic B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Mladenovic K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Bencic B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mladenovic K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Mladenovic K. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Bencic B. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Mladenovic K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Mladenovic K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mladenovic K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Caroline Garcia vs [WC] Elisabetta Cocciaretto



WTA WTA Rome Garcia C. Garcia C. 7 6 Cocciaretto E. Cocciaretto E. 6 2 Vincitore: Garcia C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Cocciaretto E. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Garcia C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Cocciaretto E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Cocciaretto E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Garcia C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Cocciaretto E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [DA SR] Saisai Zheng vs Barbora Krejcikova



WTA WTA Rome Zheng S. Zheng S. 2 0 Krejcikova B. Krejcikova B. 6 6 Vincitore: Krejcikova B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Krejcikova B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Zheng S. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Zheng S. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Zheng S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Zheng S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Zheng S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Zheng S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Zheng S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [Q] Ajla Tomljanovic vs Marketa Vondrousova



WTA WTA Rome Tomljanovic A. Tomljanovic A. 6 6 Vondrousova M. Vondrousova M. 4 2 Vincitore: Tomljanovic A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Vondrousova M. 15-0 30-0 5-1 → 5-2 Tomljanovic A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Tomljanovic A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Tomljanovic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Vondrousova M. 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tomljanovic A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Vondrousova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Vondrousova M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Tomljanovic A. 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Vondrousova M. 15-0 30-0 30-15 30-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Tomljanovic A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Vondrousova M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [DA SR] Alla Kudryavtseva / Monica Niculescu vs [8] Gabriela Dabrowski / Asia Muhammad



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Laura Siegemund vs Nadia Podoroska



WTA WTA Rome Siegemund L. Siegemund L. 6 6 1 Podoroska N. Podoroska N. 2 7 6 Vincitore: Podoroska N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Siegemund L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Podoroska N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Siegemund L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Podoroska N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Siegemund L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Podoroska N. 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Podoroska N. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Siegemund L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Podoroska N. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Siegemund L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Podoroska N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Siegemund L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Podoroska N. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Siegemund L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Podoroska N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Podoroska N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Podoroska N. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Siegemund L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Podoroska N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Podoroska N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Podoroska N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Bernarda Pera vs [Q] Tamara Zidansek



WTA WTA Rome Pera B. Pera B. 6 6 Zidansek T. Zidansek T. 3 2 Vincitore: Pera B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Pera B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Zidansek T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Pera B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Zidansek T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Pera B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Zidansek T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Pera B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Zidansek T. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Pera B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Pera B. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Zidansek T. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Pera B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Zidansek T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Pera B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Zidansek T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Alternate / vs Lukasz Kubot / Franko Skugor



ATP ATP Rome Tsitsipas P. / Tsitsipas S. Tsitsipas P. / Tsitsipas S. 6 3 Kubot L. / Skugor F. Kubot L. / Skugor F. 7 6 Vincitore: Kubot L. / Skugor F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

4. Alex de Minaur / Jan-Lennard Struff vs [3] Ivan Dodig / Filip Polasek



ATP ATP Rome de Minaur A. / Struff J. de Minaur A. / Struff J. Dodig I. / Polasek F. Dodig I. / Polasek F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

5. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [WC] Fabio Fognini / Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. John Millman vs Dusan Lajovic



ATP ATP Rome Millman J. Millman J. 6 6 Lajovic D. Lajovic D. 3 4 Vincitore: Millman J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Millman J. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lajovic D. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Millman J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lajovic D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Millman J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lajovic D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Millman J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lajovic D. 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Millman J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lajovic D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Millman J. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Lajovic D. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Millman J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Lajovic D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Millman J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lajovic D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Millman J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lajovic D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Millman J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Roberto Carballes Baena vs [Q] Cameron Norrie



ATP ATP Rome Carballes Baena R. Carballes Baena R. 4 4 Norrie C. Norrie C. 6 6 Vincitore: Norrie C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Norrie C. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Norrie C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Carballes Baena R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Carballes Baena R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Carballes Baena R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Carballes Baena R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Carballes Baena R. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Norrie C. 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [WC] Marco Cecchinato / Stefano Travaglia vs [7] Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer



ATP ATP Rome Cecchinato M. / Travaglia S. Cecchinato M. / Travaglia S. 6 1 7 Koolhof W. / Rojer J. Koolhof W. / Rojer J. 4 6 10 Vincitore: Koolhof W. / Rojer J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Koolhof W. / Rojer J. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Koolhof W. / Rojer J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-15 0-30 15-40 0-3 → 0-4 Koolhof W. / Rojer J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Koolhof W. / Rojer J. 30-30 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Cecchinato M. / Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 5-4 → 6-4 Koolhof W. / Rojer J. 30-0 40-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Cecchinato M. / Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Koolhof W. / Rojer J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Koolhof W. / Rojer J. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Koolhof W. / Rojer J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Cecchinato M. / Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Koolhof W. / Rojer J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

4. [8] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs Marin Cilic / Marcelo Melo



ATP ATP Rome Krawietz K. / Tecau H. Krawietz K. / Tecau H. 6 6 Cilic M. / Melo M. Cilic M. / Melo M. 4 2 Vincitore: Krawietz K. / Tecau H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Cilic M. / Melo M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Cilic M. / Melo M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-0 → 4-1 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Cilic M. / Melo M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Cilic M. / Melo M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Cilic M. / Melo M. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Cilic M. / Melo M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Cilic M. / Melo M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Cilic M. / Melo M. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Cilic M. / Melo M. 15-15 0-0 → 0-1

5. [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs Daniel Evans / Neal Skupski



ATP ATP Rome Arevalo M. / Middelkoop M. Arevalo M. / Middelkoop M. Evans D. / Skupski N. Evans D. / Skupski N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Bethanie Mattek-Sands / Jessica Pegula vs [ALT] Sharon Fichman / Giuliana Olmos



WTA WTA Rome Mattek-Sands B. / Pegula J. Mattek-Sands B. / Pegula J. 6 2 3 Fichman S. / Olmos G. Fichman S. / Olmos G. 3 6 10 Vincitore: Fichman S. / Olmos G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 Mattek-Sands B. / Pegula J. 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 2-8 2-9 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Fichman S. / Olmos G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Mattek-Sands B. / Pegula J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Fichman S. / Olmos G. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Mattek-Sands B. / Pegula J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Fichman S. / Olmos G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Mattek-Sands B. / Pegula J. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Fichman S. / Olmos G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Mattek-Sands B. / Pegula J. 15-0 15-15 15-30 15-40 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Fichman S. / Olmos G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Mattek-Sands B. / Pegula J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Fichman S. / Olmos G. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Mattek-Sands B. / Pegula J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Mattek-Sands B. / Pegula J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 3-1 → 3-2 Mattek-Sands B. / Pegula J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Fichman S. / Olmos G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mattek-Sands B. / Pegula J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Fichman S. / Olmos G. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Irina-Camelia Begu / Sara Errani vs [OSE] Sofia Kenin / Alison Riske



WTA WTA Rome Begu I. / Errani S. Begu I. / Errani S. 1 7 10 Wang Q. / Wang Y. Wang Q. / Wang Y. 6 5 4 Vincitore: Begu I. / Errani S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

3. [OSE] Daria Kasatkina / Petra Martic vs [6] Hao-Ching Chan / Latisha Chan



WTA WTA Rome Kasatkina D. / Martic P. Kasatkina D. / Martic P. 2 3 Chan H. / Chan L. Chan H. / Chan L. 6 6 Vincitore: Chan H. / Chan L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Chan H. / Chan L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Kasatkina D. / Martic P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Chan H. / Chan L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Kasatkina D. / Martic P. 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Chan H. / Chan L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Kasatkina D. / Martic P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Chan H. / Chan L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kasatkina D. / Martic P. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Chan H. / Chan L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kasatkina D. / Martic P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Chan H. / Chan L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Kasatkina D. / Martic P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Chan H. / Chan L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Kasatkina D. / Martic P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Chan H. / Chan L. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Kasatkina D. / Martic P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Chan H. / Chan L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [OSE] Caroline Garcia / Nadia Podoroska vs Hayley Carter / Luisa Stefani (non prima ore: After Suitable Rest)



WTA WTA Rome Garcia C. / Podoroska N. Garcia C. / Podoroska N. 0 1 3 Carter H. / Stefani L. • Carter H. / Stefani L. 0 6 3 Vincitore: {0} Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Carter H. / Stefani L. 3-3 Garcia C. / Podoroska N. 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Carter H. / Stefani L. 2-2 → 2-3 Garcia C. / Podoroska N. 0-15 2-1 → 2-2 Carter H. / Stefani L. 0-15 1-1 → 2-1 Garcia C. / Podoroska N. 0-30 30-30 0-1 → 1-1 Carter H. / Stefani L. 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Garcia C. / Podoroska N. 0-15 0-30 1-5 → 1-6 Carter H. / Stefani L. 15-0 1-4 → 1-5 Garcia C. / Podoroska N. 0-15 1-3 → 1-4 Carter H. / Stefani L. 30-15 30-30 0-3 → 1-3 Garcia C. / Podoroska N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Carter H. / Stefani L. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Garcia C. / Podoroska N. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [DA SR] Elena Vesnina / Vera Zvonareva vs [OSE] Ekaterina Alexandrova / Zhaoxuan Yang