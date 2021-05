Dal Foro Italico: Ancora Benoit Paire!!!

Un altro giorno, un’altra storia con Benoit Paire! Il numero 35 del mondo è stato protagonista in un’altra controversia con un Giudice di Sedia, questa volta nel primo turno del Masters 1000 a Roma. Con Carlos Bernardes seduto sulla sedia, il francese non era d’accordo con una decisione del brasiliano e ha messo in discussione un 15, al punto di prendere il telefono per fotografare la posizione detta sul campo. “Se questa palla fosse fuori, salterei dalla cima dello stadio fino a qui!” ha detto il francese al Giudice di Sedia carioca.

Carlos Bernardes ha detto al transalpino spazientito: “Ho già visto 45 segni in questo set” e le immagini televisive dell’Hawk-Eye hanno finito per dare ragione alla decisione presa dall’arbitro della partita, che ha dato un warning al francese per essere andato a fotografare il segno. Quello che è certo è che, dopo tutto questo, e anche con alcuni buoni spunti, Paire ha finito per perdere il match con il nostro Stefano Travaglia per 6-4, 6-3.