Masters 1000 Madrid: Titolo ad Alexander Zverev. Matteo Berrettini sconfitto in finale dopo una battaglia durata 2 ore e 41 minuti

Una lotta lunghissima ha premiato Alexander Zverev (ATP 6). Nella finale del Masters 1000 di Madrid il tedesco ha infatti faticato, e parecchio, per riuscire a sconfiggere il nostro Matteo Berrettini (10) con il punteggio di 6-7 (8/10) 6-4 6-3 dopo 2 ore e 41 minuti di lotta. Zverev ha così bissato il titolo conquistato nel 2018.

Alexander, che manterrà il sesto posto nel anking ATP, si unisce ad Andrij Medvedev, Juan Carlos Ferrero e Stefan Edberg con quattro titoli Masters 1000 conquistati in carriera. Berrettini è sconfitto ma sale al nono posto nella classifica mondiale, ad un posto dal suo best ranking.

Primo set: Matteo dopo aver annullato una palla break nel primo gioco piazzava il break sul 3 pari ma nel game successivo cedeva la battuta a 30 commettendo un errore di diritto sul break point.

Si andava al tiebreak e qui Berrettini avanti per 5 a 0, subiva il recupero del tedesco che prima si portava sul 4 a 5 e poi dal 4 a 6 annullava due palle set all’azzurro con Matteo che commetteva due errori di diritto.

Berrettini poi annullava una palla set al tedesco sul 6 a 7, con una buona prima di servizio e diritto vincente, e si andava sull’8 pari con il romano che mancava un’altra palla set.

Sull’8 a 8 però Zverev commetteva un deleterio doppio fallo e nel punto successivo Berrettini con un bel servizio vincente chiudeva il tiebreak per 10 punti a 8.

Secondo set: L’azzurro sul 3 pari annullava una delicata palla break, ma due giochi dopo arrivava sul 4 a 4 il break del tedesco, che toglieva a 15 il servizio all’azzurro che commetteva nel gioco due errori gratuiti di diritto e un pesante, pesantissimo doppio fallo sul break point.

Nel game successivo, sul 5 a 4, Zverev teneva a 30 la battuta e alla prima palla set a disposizione e dopo che Berrettini perdeva il duello a rete, dopo il drop shot, chiudeva in questo modo la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Sul 2 a 1 in favore dell’azzurro, Matteo mancava una palla break ma era bravo Zverev ad annullarla con una buona prima di servizio ed un diritto vincente in contropiede.

Nel game successivo dal 15 pari Berrettini cedeva tre punti consecutivi e anche il turno di battuta perdendo completamente il diritto sul break point.

Sul 3 a 5 Matteo capitolava cedendo nuovamente il turno di battuta dopo aver mancato due palle per il 4 a 5 e dopo che sul 40 pari sbagliava un facile smash a campo aperto e sul match point mandava il rovescio incrociato in corridoio.

Titolo quindi al tedesco per 6 a 3.

ATP ATP Madrid Zverev A. Zverev A. 6 6 6 Berrettini M. Berrettini M. 7 4 3 Vincitore: Zverev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Berrettini M. 15-0 40-0 4-2 → 4-3 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Zverev A. 15-0 30-15 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Zverev A. 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Zverev A. 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Zverev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5 Aces 77 Double Faults 169% (66/95) 1st Serve 67% (74/110)76% (50/66) 1st Serve Points Won 72% (53/74)55% (16/29) 2nd Serve Points Won 44% (16/36)67% (2/3) Break Points Saved 50% (4/8)15 Service Games Played 1628% (21/74) 1st Serve Return Points Won 24% (16/66)56% (20/36) 2nd Serve Return Points Won 45% (13/29)50% (4/8) Break Points Converted 33% (1/3)16 Return Games Played 1569% (66/95) Service Points Won 63% (69/110)37% (41/110) Return Points Won 31% (29/95)52% (107/205) Total Points Won 48% (98/205)