Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: Il programma completo di Domenica 09 Maggio

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Krajinovic vs Felix Auger-Aliassime

2. Laslo Djere vs [11] Pablo Carreno Busta

3. [WC] Salvatore Caruso vs [12] David Goffin

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Carballes Baena vs [WC] Raul Brancaccio

2. [7] Frances Tiafoe vs [11] Federico Delbonis

3. Richard Gasquet vs Reilly Opelka

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Errani S. – Hercog P.

2. [1] Cameron Norrie vs Marco Cecchinato

3. [3] Aljaz Bedene vs Hugo Dellien OR [14] Jaume Munar

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Tommy Paul vs [12] Thiago Monteiro

2. [2] Alejandro Davidovich Fokina vs [8] Corentin Moutet

3. [5] Yoshihito Nishioka vs Kamil Majchrzak

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pera B. (Usa) – Potapova A. (Rus)

2. Mladenovic K. (Fra) – Zvonareva V. (Rus)

3. Stephens S. (Usa) – Zidansek T. (Slo)

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hibino N. (Jpn) – Kostyuk M. (Ukr) -:-

2. Tig P. M. (Rou) – McHale C. (Usa) -:-

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 am)

1. Cornet A. (Fra) – Petkovic A. (Ger) -:-

2. Siegemund L. (Ger) – Tomljanovic A. (Aus) -:-