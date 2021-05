WTA 1000 Madrid: Aryna Sabalenka batte la n.1 del mondo Ashleigh Barty e conquista il torneo spagnolo

Aryna Sabalenka ha coronato una settimana di alto livello diventando la regina del Mutua Madrid Open. La numero 7 del ranking WTA ha fatto ammenda per la sconfitta subita nella finale di Stoccarda contro Ashleigh Barty ed ha sconfitto questa volta la n.1 del mondo con il punteggio 6-0, 3-6, 6-4 sulla terra battuta della capitale spagnola.

Sabalenka dopo aver dominato il primo set per 6 a 0 ha ceduto la seconda frazione per 6 a 3.

Sembrava che l’australiana stesse iniziando a prendere il controllo della partita, quando è andata avanti 4-3 e prendendo il 15-30 sul servizio della bielorussa. È stato allora che tutto è cambiato. Sabalenka ha fatto un passo avanti e ha vinto gli ultimi 11 punti per conquistare il secondo titolo della stagione.