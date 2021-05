Challenger Zagabria: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Matteo Viola al via nelle quali

Challenger Zagabria – Tabellone Principale

(1) Coria, Federico vs Safwat, Mohamed

Cerundolo, Juan Manuel vs Donskoy, Evgeny

Van de Zandschulp, Botic vs Mmoh, Michael

Tabilo, Alejandro vs (6) Bonzi, Benjamin

(4) Uchiyama, Yasutaka vs Milojevic, Nikola

Mayer, Leonardo vs Ferreira Silva, Frederico

(WC) Vidak, Antun vs Rola, Blaz

Varillas, Juan Pablo vs (5) Sousa, Pedro

(8) Seyboth Wild, Thiago vs Safiullin, Roman

Qualifier vs (WC) Gojo, Borna

(Alt) Popko, Dmitry vs Qualifier

Jung, Jason vs (3) Martin, Andrej

(7) Dzumhur, Damir vs Soeda, Go

Qualifier vs Qualifier

Zuk, Kacper vs Rodionov, Jurij

(WC) Serdarusic, Nino vs (2) Martinez, Pedro

(1) Gomez, Emiliovs(WC) Ajdukovic, Dujevs (8) Baez, Sebastian

(2) Zhang, Zhizhen vs Kuzmanov, Dimitar

(WC) Nincevic, Frane vs (6) Ramanathan, Ramkumar

(3/Alt) Gulbis, Ernests vs (WC) Tiurnev, Evgenii

Santillan, Akira vs (5) Ito, Tatsuma

(4) Olivo, Renzo vs Barrios Vera, Marcelo Tomas

Schnur, Brayden vs (7) Kavcic, Blaz

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Frane Nincevic vs [6] Ramkumar Ramanathan

2. [WC] Duje Ajdukovic vs [8] Sebastian Baez

3. [3/Alt] Ernests Gulbis vs [WC] Evgenii Tiurnev

Court 16 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Zhizhen Zhang vs Dimitar Kuzmanov

2. [1] Emilio Gomez vs Matteo Viola

3. Akira Santillan vs [5] Tatsuma Ito

Court 17 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Renzo Olivo vs Marcelo Tomas Barrios Vera

2. Brayden Schnur vs [7] Blaz Kavcic