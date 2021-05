Challenger Heilbronn: Il Main Draw. Alessandro Giannessi entra come alternates

Challenger – Tabellone Principale – Terra

(1) Vesely, Jiri vs Otte, Oscar

Marchenko, Illya vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Molleker, Rudolf vs Hoang, Antoine

Nagal, Sumit vs (6) Kudla, Denis

(3) Novak, Dennis vs (WC) Maden, Yannick

Qualifier vs Laaksonen, Henri

Gojowczyk, Peter vs (PR) Kuznetsov, Andrey

Altmaier, Daniel vs (5) Daniel, Taro

(7) Kohlschreiber, Philipp vs Stebe, Cedrik-Marcel

Huesler, Marc-Andrea vs Nakashima, Brandon

(Alt) Giannessi, Alessandro vs Gunneswaran, Prajnesh

Polmans, Marc vs (4) Galan, Daniel Elahi

(8) McDonald, Mackenzie vs Qualifier

(Alt) Coppejans, Kimmer vs Taberner, Carlos

Qualifier vs Qualifier

Griekspoor, Tallon vs (2/WC) Hanfmann, Yannick