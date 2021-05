WTA 125 Saint Malo: Jasmine Paolini vola in finale

Jasmine Paolini vola in finale nel torneo WTA 125 di Saint Malo.

In semifinale la Paolini ha sconfitto la russa Varvara Gracheva, 20enne moscovita n.96 del ranking in due comodi seti.

In finale affronterà una tra Tan o Golubic.

WTA 125 Saint Malo (Francia)- Semifinali, terra battuta

14:00 Paolini J.– Gracheva V.

15:30 Tan H. – Golubic V.