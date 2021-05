Masters 1000 Madrid: E’ semifinale per Matteo Berrettini. L’azzurro sotto di un set e 1 a 3 nel secondo rimonta e batte Garin

Matteo Berrettini ha conquistato questa sera le semifinali del torneo Masters 1000 di Madrid.

Nel match che ha chiuso il programma sul “Manolo Santana Stadium” il 25enne romano, n.10 ATP ed ottavo favorito del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale in rimonta il cileno Cristian Garin, n.25 ATP e sedicesima testa di serie, con il risultato di 57 63 61 dopo 2 ore e 6 minuti di partita.

Da segnalare che Matteo sotto per 3-6, 1-3, ha piazzato da quel momento un parziale di 11 game consecutivi vincendo la partita per 63 60.

In semifinale Matteo Berrettini sfiderà Casper Ruud classe 1998 e n.22 ATP per vendicare la sconfitta subita 7 mesi fa a Roma.

Primo set: Berrettini dopo aver recuperato un break nel secondo gioco sul 5 pari, 30-15 ed era al servizio, subiva un duro parziale di sette punti consecutivi dal cileno che conquistava la frazione per 7 a 5, mettendo così a segno il break decisivo sul 5 pari.

Proprio sul 5 a 5 l’azzurro sul 30-15 mandava lungo il dritto in uscita dal servizio e poi nel punto successivo Matteo accorciava troppo e Garin lo puniva con un vincente.

Sulla palla break poi il sudamericano trovava un bel passante di rovescio che pizzicava la riga di fondo conquistando in questo modo il break.

Secondo set: Berrettini sotto per 1 a 3, riusciva a reagire e piazzava il controbreak nel sesto gioco con un bel dritto vincente sulla palla break.

Sul 4 a 3 l’azzurro metteva a segno un nuovo break con la complicità di Garin che accusava il colpo e commetteva ben tre errori gratuiti e cedeva la battuta a 15.

Sul 5 a 3 Matteo teneva a 0 il turno di servizio e con un ace sulla palla set conquistava la frazione per 6 a 3.

Terzo set: Matteo brekkava Garin nel primo gioco e poi nel game successiva annullava due pericolose palle del controbreak e teneva la battuta portandosi sul 2 a 0.

Nel terzo gae l’azzurro, dal 40-30, strappava ancora una volta il servizio al cileno che commetteva dal 40 pari due erorri gratuiti consecutivi.

Berrettini poi teneva il servizio e si portava sul 4 a 0. Nel quinto game ancora un break per il n.1 italiano, con Garin che mancava quattro palle per l’1 a 4 prima di subire l’ennesimo break, commettendo dal 40 pari un doppio falo ed un errore gratuito, con il tennista romano che nel gioco seguente teneva a 0 il servizio, mettendo a segno due ace consecutivi sul 30 a 0, portando a casa in questo modo set e partita per 6 a 0.

ATP ATP Madrid Berrettini M. Berrettini M. 5 6 6 Garin C. Garin C. 7 3 0 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Garin C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Garin C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Garin C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Garin C. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Garin C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Berrettini M. 15-0 30-0 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Garin C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Garin C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Garin C. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Garin C. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Garin C. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Garin C. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Garin C. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Garin C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Berrettini M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

12 Aces 52 Double Faults 566% (50/76) 1st Serve 55% (51/92)78% (39/50) 1st Serve Points Won 65% (33/51)42% (11/26) 2nd Serve Points Won 44% (18/41)50% (3/6) Break Points Saved 57% (8/14)13 Service Games Played 1335% (18/51) 1st Serve Return Points Won 22% (11/50)56% (23/41) 2nd Serve Return Points Won 58% (15/26)43% (6/14) Break Points Converted 50% (3/6)13 Return Games Played 1366% (50/76) Service Points Won 55% (51/92)45% (41/92) Return Points Won 34% (26/76)54% (91/168) Total Points Won 46% (77/168)