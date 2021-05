Masters 1000 Roma: Il Tabellone di Qualificazione (con il programma completo di domani). Cinque azzurri presenti

Masters 1000 Roma (Italia) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Norrie, Cameron vs Cuevas, Pablo

Cecchinato, Marco vs (9) Gerasimov, Egor

(2) Davidovich Fokina, Alejandro vs (WC) Cobolli, Flavio

(WC) Pellegrino, Andrea vs (8) Moutet, Corentin

(3) Bedene, Aljaz vs (WC) Moroni, Gian Marco

Dellien, Hugo vs (14) Munar, Jaume

(4) Paul, Tommy vs Londero, Juan Ignacio

Kukushkin, Mikhail vs (12) Monteiro, Thiago

(5) Nishioka, Yoshihito vs Barrere, Gregoire

Majchrzak, Kamil vs (10) Popyrin, Alexei

(6) Sandgren, Tennys vs Carballes Baena, Roberto

(WC) Brancaccio, Raul vs (13) Albot, Radu

(7) Tiafoe, Frances vs Kovalik, Jozef

Giron, Marcos vs (11) Delbonis, Federico

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Raul Brancaccio vs [13] Radu Albot

2. Watson H. (Gbr) – Errani S.

3. Cornet A. (Fra) – Gatto-Monticone G.

4. Marco Cecchinato vs [9] Egor Gerasimov

5. [3] Aljaz Bedene vs [WC] Gian Marco Moroni

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Tennys Sandgren vs Roberto Carballes Baena

2. [2] Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Flavio Cobolli

3. [WC] Andrea Pellegrino vs [8] Corentin Moutet

4. Marcos Giron vs [11] Federico Delbonis

5. Hugo Dellien vs [14] Jaume Munar

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Bronzetti L. – Hercog P. (Slo)

2. Brancaccio N. – Kostyuk M. (Ukr)

3. Petkovic A. (Ger) – Begu I. (Rou)

4. Mladenovic K. (Fra) – Kung L. (Sui)

5. Turati B. – Zidansek T. (Slo)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pera B. (Usa) – Samsonova L. (Rus)

2. [4] Tommy Paul vs Juan Ignacio Londero

3. McHale C. (Usa) – Fernandez L. A. (Can)

4. [1] Cameron Norrie vs Pablo Cuevas

5. Kamil Majchrzak vs [10] Alexei Popyrin

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mikhail Kukushkin vs [12] Thiago Monteiro

2. [7] Frances Tiafoe vs Jozef Kovalik

3. Tig P. M. (Rou) – Wang Y. (Chn)

4. [5] Yoshihito Nishioka vs Gregoire Barrere

5. Stephens S. (Usa) – Bolsova Zadoinov A. (Esp)

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gasparyan M. (Rus) – Potapova A. (Rus)

2. Hsieh S-W. (Tpe) – Hibino N. (Jpn)

3. Martincova T. (Cze) – Tomljanovic A. (Aus)

4. Zvonareva V. (Rus) – Doi M. (Jpn)

5. Siegemund L. (Ger) – Vesnina E. (Rus)