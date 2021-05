WTA 1000 Roma: Il Tabellone di Qualificazione. Sono cinque le azzurre al via

WTA 1000 Roma – Il Tabellone di Qualificazione

(1) Sloane Stephens vs Aliona Bolsova

(WC) Bianca Turati vs (16) Tamara Zidansek

(2) Kristina Mladenovic vs Leonie Kung

(PR) Vera Zvonareva vs (15) Misaki Doi

(3) Laura Siegemund vs (PR) Elena Vesnina

Tereza Martincova vs (14) Ajla Tomljanovic

(4) Alizé Cornet vs (WC) Giulia Gatto-Monticone

(PR) Andrea Petkovic vs (11) Irina-Camelia Begu

(5) Patricia Maria Tig vs (PR) Yafan Wang

Christina McHale vs (9) Leylah Fernandez

(6) Su-Wei Hsieh vs Nao Hibino

(WC) Nuria Brancaccio vs (13) Marta Kostyuk

(7) Heather Watson vs Sara Errani

(WC) Lucia Bronzetti vs (10) Polona Hercog

(8) Bernarda Pera vs Liudmila Samsonova

Margarita Gasparyan vs (12) Anastasia Potapova

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Tennys Sandgren vs Roberto Carballes Baena

2. [2] Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Flavio Cobolli

3. [WC] Andrea Pellegrino vs [8] Corentin Moutet

4. Marcos Giron vs [11] Federico Delbonis

5. Hugo Dellien vs [14] Jaume Munar

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Bronzetti L. – Hercog P. (Slo)

2. Brancaccio N. – Kostyuk M. (Ukr)

3. Petkovic A. (Ger) – Begu I. (Rou)

4. Mladenovic K. (Fra) – Kung L. (Sui)

5. Turati B. – Zidansek T. (Slo)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pera B. (Usa) – Samsonova L. (Rus)

2. [4] Tommy Paul vs Juan Ignacio Londero

3. McHale C. (Usa) – Fernandez L. A. (Can)

4. [1] Cameron Norrie vs Pablo Cuevas

5. Kamil Majchrzak vs [10] Alexei Popyrin

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mikhail Kukushkin vs [12] Thiago Monteiro

2. [7] Frances Tiafoe vs Jozef Kovalik

3. Tig P. M. (Rou) – Wang Y. (Chn)

4. [5] Yoshihito Nishioka vs Gregoire Barrere

5. Stephens S. (Usa) – Bolsova Zadoinov A. (Esp)

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gasparyan M. (Rus) – Potapova A. (Rus)

2. Hsieh S-W. (Tpe) – Hibino N. (Jpn)

3. Martincova T. (Cze) – Tomljanovic A. (Aus)

4. Zvonareva V. (Rus) – Doi M. (Jpn)

5. Siegemund L. (Ger) – Vesnina E. (Rus)