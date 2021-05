Il tennis domina: Nadal e Osaka vincono il premio Laureus come atleti dell’anno. Nadal “Vincere il Roland Garros e eguagliare i 20 Slam di Roger Federer è stato un momento indimenticabile”

Rafael Nadal e Naomi Osaka si sono aggiudicati i premi Laureus Sportsman e Sportswoman of the Year e hanno ricevuto i premi insieme alla stella del calcio Mo Salah (Sporting Inspiration Award ) e al campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton (Laureus Athlete Advocate of the Year).

“Vincere il Roland Garros e eguagliare i 20 Slam di Roger Federer è stato un momento indimenticabile”, ha detto Nadal. “Per me ha significato molto eguagliare il mio grande rivale, ma allo stesso tempo, il mio grande amico”.

Dichiara la Osaka: “Per quanto riguarda il mio attivismo in campo, penso sia importante usare la mia voce, perché spesso è come se mi trattenessi troppo e mi preoccupassi di quello che la gente pensa di me, ma sai che se hai una tribuna è molto importante che tu la usi”, ha detto la campionessa giapponese.