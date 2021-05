Domani in regalo con la Gazzetta, G Magazine: In copertina Jannik Sinner

La Gazzetta dello Sport celebra il grande tennis con un imperdibile numero di G Magazine, in regalo venerdì 7 maggio insieme a La Gazzetta dello Sport.

Il magazine, di 80 pagine top quality, dedica la cover e un’intervista esclusiva all’astro nascente del tennis Jannik Sinner che racconta della carriera, degli obiettivi, della vita a Montecarlo e della famiglia. All’interno eventi, curiosità e tutti i protagonisti dei prossimi tornei.

“Era da anni che non vivevamo una passione simile verso il tennis, per la prima volta 10 italiani hanno trovato posto nel ranking mondiale dell’Atp. Questo ci rende orgogliosi e la viviamo come una sfida verso il futuro.” dice il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Gianni Valenti. “Le gioie di oggi potranno arrivare più copiose nei prossimi anni. Grazie alla nuova generazione di tennisti e al lavoro della FIT abbiamo un mix di giocatori che tutti ci invidiano e siamo in grado di organizzare una serie di tornei da lasciare a bocca aperta”.

Tanti gli eventi di grande livello internazionale che il nostro paese ospiterà a partire dall’9 maggio con gli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico di Roma. Gli otto giovani più forti al mondo si sfideranno a Milano dal 9 al 13 novembre durante la Next Gen mentre Torino ospiterà gli Atp Finals dal 14 al 21 novembre e la coppa Davis dal 25 al 29 novembre.

G Magazine presenta la top ten tricolore: Matteo Berrettini, Janik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Marco Cecchinato e Adreas Seppi sono i 10 italiani che da aprile hanno stabilito un record storico occupando un posto tra i primi 100 tennisti al mondo. E poi ancora: il numero uno della classifica Atp Novak Djokvic, il fenomeno Daniil Medvedev, la detentrice di Roma Simona Halep, il mito Roger, Serena Williams raccontata dal suo allenatore Moratoglou, i colpi leggenda, la storia delle racchette e tanto altro. Non mancherà la vetrina con i migliori accessori, i look dei più celebri campioni e le tendenze moda.