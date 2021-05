Combined Roma (Masters 1000 e WTA 1000): La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Ultima wild card a Mager per il Md

Ufficializzate le wild card della 78esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in programma dall’8 al 16 maggio al Foro Italico di Roma. Nel torneo maschile, ai già noti Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti, si aggiunge Gianluca Mager. Quattro le wild card per le qualificazioni: una va a Marco Cecchinato, mentre le altre tre sono riservate ai vincitori del torneo di selezione, che si conclude oggi al Centro Tecnico di Tirrenia.

Nel torneo femminile le tre wild card per il main draw vanno a Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Quattro le wild card per le qualificazioni: due sono state assegnate a Jasmine Paolini e Sara Errani, le altre andranno alle vincitrici del torneo di selezione in corso al Centro Tecnico di Formia, che emetterà oggi i suoi verdetti finali.

Masters 1000 Roma – Md

Masters 1000 Roma – Quali

WTA 1000 Roma

WTA 1000 Roma Quali

Combined ROMA – Masters 1000 e WTA 1000 (CL) (9-16 May)

