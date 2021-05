Tiphanie Fiquet dopo il match con la 74enne Falkenberg: “Non la conoscevo, pensavo fosse uno scherzo”

Tiphanie Fiquet si è resa protagonista, nella giornata di lunedì 3 maggio, della vittoria più strana della sua carriera: al primo turno delle qualificazioni del torneo ITF da $25.000 di Naples (Florida), la giovane francese ha infatti sconfitto per 6-0 6-0… la 74enne statunitense Gail Falkenberg, rientrata in campo dopo tre anni di stop e a caccia di una vittoria che le manca da ormai cinque stagioni.

La n.796 WTA Fiquet, che come prevedibile non ha lasciato scampo alla sua avversaria di 54 anni più grande, ha parlato di questa incredibile partita in un’intervista esclusiva ai microfoni di TennisActu: “Quando è uscito il tabellone, non ero consapevole di dover giocare contro una signora di 74 anni. E’ stato il mio allenatore ad informarmi ma io non ci volevo credere, pensavo fosse tutto uno scherzo: in campo non mi sono sentita benissimo perché l’ho vista scendere dalla macchina con un po’ di fatica a camminare e non volevo rovinarle il divertimento. E’ stato bello confrontarsi con lei anche fuori dal campo, è una persona davvero molto legata a questo sport: è stato un piacere giocare con lei“.