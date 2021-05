Pre Quali Roma (Tirrenia e Formia): I risultati di giornata. Vittorie per Pellegrino, Moroni e Brancaccio

Il Centro Federale di Tirrenia ospiterà da lunedì 3 a mercoledì 5 il torneo maschile, che assegnerà tre wild card per i tabelloni di qualificazione degli IBI. Due le wild card, sempre per le qualificazioni, in palio nel femminile, in programma martedì 4 e mercoledì 5 nel Centro Federale di Formia.

Pre Quali Roma (Torneo di selezione Tirrenia)

Campo 10 – ore 11

Brancaccio b. Nardi 64 36 61

Pre Quali Roma (Torneo di selezione Formia)

Il Tabellone Maschile delle Pre Quali (Torneo di Selezione)

(1) Andrea Pellegrino bye

Matteo Gigante b. Matteo Arnaldi 67(1) 76(5) 3-1 rit.

(4) Francesco Forti bye

Flavio Cobolli b. Samuel Vincent Ruggeri 63 61

Luca Nardi b. Federico Arnaboldi 64 75

(3) Raul Brancaccio bye

Francesco Passaro b. Francesco Mastrelli 63 63

(2) Gianmarco Moroni bye

Quarti di Finale

(1) Andrea Pellegrino c. Matteo Gigante

(4) Francesco Forti c. Flavio Cobolli

Luca Nardi c. (3) Raul Brancaccio

Francesco Passaro c. (2) Gianmarco Moroni

Pre Quali Roma (Torneo di selezione Formia) – Tabellone Femminile

(1) Bianca Turati – Eleonora AlvisiAurora Zantedeschi – (4) Nuria Brancaccio(3) Lisa Pigato – Melania DelaiMatilde Paoletti – (2) Lucia Bronzetti