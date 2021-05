Challenger Biella 5 e Praga: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. Tante sconfitte oggi per gli azzurri (Video)

CHALLENGER Biella 5 (Italia) – 1° Turno, terra battuta

CH CH Biella 5 Giannessi A. Giannessi A. 4 5 Varillas J. Varillas J. 6 7 Vincitore: Varillas J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Varillas J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Giannessi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Varillas J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Varillas J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Giannessi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Varillas J. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Varillas J. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 Giannessi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Varillas J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Giannessi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Varillas J. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Giannessi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Varillas J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Giannessi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Varillas J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Giannessi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Varillas J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Giannessi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Varillas J. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Giannessi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. Alessandro Giannessivs [7] Juan Pablo Varillas

2. [3] Mackenzie McDonald vs Juan Manuel Cerundolo



CH CH Biella 5 Mcdonald M. Mcdonald M. 3 6 6 Cerundolo J. Cerundolo J. 6 4 3 Vincitore: Mcdonald M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Cerundolo J. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Cerundolo J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Mcdonald M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Cerundolo J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Cerundolo J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Mcdonald M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Cerundolo J. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mcdonald M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Cerundolo J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Cerundolo J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Mcdonald M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Cerundolo J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Cerundolo J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Mcdonald M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Cerundolo J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Mcdonald M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Mcdonald M. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Cerundolo J. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Mcdonald M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Cerundolo J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Pietro Buscaglione / Pietro Rondoni vs N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan (non prima ore: 12:00)



CH CH Biella 5 Buscaglione P. / Rondoni P. Buscaglione P. / Rondoni P. 2 2 Balaji S. / Nedunchezhiyan J. Balaji S. / Nedunchezhiyan J. 6 6 Vincitore: Balaji S. / Nedunchezhiyan J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Buscaglione P. / Rondoni P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Balaji S. / Nedunchezhiyan J. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Buscaglione P. / Rondoni P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Balaji S. / Nedunchezhiyan J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Buscaglione P. / Rondoni P. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Balaji S. / Nedunchezhiyan J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Buscaglione P. / Rondoni P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Balaji S. / Nedunchezhiyan J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Buscaglione P. / Rondoni P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Balaji S. / Nedunchezhiyan J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Buscaglione P. / Rondoni P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Balaji S. / Nedunchezhiyan J. 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Buscaglione P. / Rondoni P. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Balaji S. / Nedunchezhiyan J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Buscaglione P. / Rondoni P. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Balaji S. / Nedunchezhiyan J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [WC] Luca Vanni vs Leonardo Mayer (non prima ore: 14:30)



CH CH Biella 5 Vanni L. Vanni L. 6 0 Mayer L. Mayer L. 7 6 Vincitore: Mayer L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Mayer L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Vanni L. 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Mayer L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Vanni L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Mayer L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Vanni L. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Vanni L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Mayer L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Vanni L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Mayer L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Vanni L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Mayer L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Vanni L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Mayer L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Vanni L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Mayer L. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Vanni L. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Mayer L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

5. [WC] Stefano Napolitano vs [2] Hugo Dellien



CH CH Biella 5 Napolitano S. Napolitano S. 0 7 1 Dellien H. Dellien H. 6 5 6 Vincitore: Dellien H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Napolitano S. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Dellien H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Napolitano S. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Dellien H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Napolitano S. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Dellien H. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Napolitano S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Dellien H. 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Napolitano S. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Dellien H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Napolitano S. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Dellien H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Napolitano S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Dellien H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Napolitano S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Dellien H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Napolitano S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Dellien H. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Napolitano S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Dellien H. 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 Napolitano S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-4 → 0-5 Dellien H. 15-0 30-0 0-3 → 0-4 Napolitano S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Dellien H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Napolitano S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Campo 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Aleksandar Vukic vs Lorenzo Giustino



CH CH Biella 5 Kuzmanov D. Kuzmanov D. 6 1 6 Giustino L. Giustino L. 3 6 3 Vincitore: Kuzmanov D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Giustino L. 0-15 0-30 15-30 0-40 4-3 → 5-3 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Giustino L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Kuzmanov D. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Kuzmanov D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Giustino L. 15-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Kuzmanov D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2

2. [1] Pedro Sousa vs Joao Menezes



CH CH Biella 5 Sousa P. Sousa P. 6 4 Menezes J. Menezes J. 7 6 Vincitore: Menezes J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Menezes J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sousa P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Menezes J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sousa P. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Menezes J. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Sousa P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Menezes J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sousa P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Menezes J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sousa P. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Sousa P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Menezes J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Sousa P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Menezes J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Sousa P. 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Menezes J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Sousa P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Menezes J. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Sousa P. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Menezes J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sousa P. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Menezes J. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. Zhizhen Zhang vs [Q] Felipe Meligeni Rodrigues Alves



CH CH Biella 5 Zhang Z. Zhang Z. 4 6 6 Meligeni Rodrigues Alves F. Meligeni Rodrigues Alves F. 6 4 4 Vincitore: Zhang Z. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Zhang Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Zhang Z. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Zhang Z. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Zhang Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Zhang Z. 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Zhang Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Zhang Z. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Zhang Z. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Zhang Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Zhang Z. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Zhang Z. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Meligeni Rodrigues Alves F. 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Zhang Z. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Zhang Z. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Zhang Z. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Zhang Z. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Meligeni Rodrigues Alves F. 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Lucky Loser vs [4] Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 14:30)



CH CH Biella 5 Barrios Vera T. Barrios Vera T. 6 6 Stebe C. Stebe C. 2 4 Vincitore: Barrios Vera T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Stebe C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Barrios Vera T. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Stebe C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Barrios Vera T. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Stebe C. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Barrios Vera T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Stebe C. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Barrios Vera T. 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Stebe C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Barrios Vera T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Stebe C. 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Barrios Vera T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Stebe C. 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Barrios Vera T. 40-15 3-1 → 4-1 Stebe C. 15-0 30-0 40-15 3-0 → 3-1 Barrios Vera T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Stebe C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Barrios Vera T. 0-15 0-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. Ruben Bemelmans / Alexandre Muller vs Kimmer Coppejans / Joao Menezes



CH CH Biella 5 Bemelmans R. / Muller A. Bemelmans R. / Muller A. 2 2 Coppejans K. / Menezes J. Coppejans K. / Menezes J. 6 6 Vincitore: Coppejans K. / Menezes J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Coppejans K. / Menezes J. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Bemelmans R. / Muller A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Coppejans K. / Menezes J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Bemelmans R. / Muller A. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Coppejans K. / Menezes J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Bemelmans R. / Muller A. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Coppejans K. / Menezes J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Bemelmans R. / Muller A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Coppejans K. / Menezes J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Bemelmans R. / Muller A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Coppejans K. / Menezes J. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Bemelmans R. / Muller A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Coppejans K. / Menezes J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Bemelmans R. / Muller A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Coppejans K. / Menezes J. 0-15 0-30 0-40 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Bemelmans R. / Muller A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Campo 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Go Soeda vs [Q] Maximilian Marterer



CH CH Biella 5 Soeda G. Soeda G. 2 1 Marterer M. Marterer M. 6 6 Vincitore: Marterer M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Marterer M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Soeda G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Soeda G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Marterer M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Soeda G. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Soeda G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Soeda G. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Soeda G. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Marterer M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Soeda G. 0-15 15-15 15-30 0-15 0-1 → 0-2 Marterer M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Guido Andreozzi vs Kimmer Coppejans



CH CH Biella 5 Andreozzi G. Andreozzi G. 6 7 Coppejans K. Coppejans K. 2 5 Vincitore: Andreozzi G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Andreozzi G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Coppejans K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Andreozzi G. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Coppejans K. 15-0 30-0 5-3 → 5-4 Andreozzi G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Coppejans K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Andreozzi G. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Coppejans K. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Andreozzi G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Coppejans K. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Andreozzi G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Coppejans K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Andreozzi G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Coppejans K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Andreozzi G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Coppejans K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Andreozzi G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Coppejans K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Andreozzi G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Coppejans K. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Alt] Jay Clarke vs [Q] Viktor Galovic



CH CH Biella 5 Clarke J. Clarke J. 7 6 Galovic V. Galovic V. 5 2 Vincitore: Clarke J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Clarke J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Galovic V. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Clarke J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Galovic V. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Clarke J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Galovic V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Clarke J. 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Galovic V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Clarke J. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Galovic V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Clarke J. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Galovic V. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Clarke J. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Galovic V. 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Clarke J. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Galovic V. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Clarke J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Galovic V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Clarke J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Galovic V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [1] Andre Goransson / Nathaniel Lammons vs Tatsuma Ito / Go Soeda (non prima ore: 14:30)



CH CH Biella 5 Goransson A. / Lammons N. Goransson A. / Lammons N. 6 6 Ito T. / Soeda G. Ito T. / Soeda G. 1 0 Vincitore: Goransson A. / Lammons N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Goransson A. / Lammons N. 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Ito T. / Soeda G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-0 → 5-0 Goransson A. / Lammons N. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Ito T. / Soeda G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Goransson A. / Lammons N. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ito T. / Soeda G. 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Goransson A. / Lammons N. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Ito T. / Soeda G. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Goransson A. / Lammons N. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ito T. / Soeda G. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Goransson A. / Lammons N. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ito T. / Soeda G. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Goransson A. / Lammons N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

5. [4] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [WC] Marco Bortolotti / Cristian Rodriguez



CH CH Biella 5 Doumbia S. / Reboul F. Doumbia S. / Reboul F. 7 6 10 Bortolotti M. / Rodriguez C. Bortolotti M. / Rodriguez C. 6 7 2 Vincitore: Doumbia S. / Reboul F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 Bortolotti M. / Rodriguez C. 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Bortolotti M. / Rodriguez C. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Doumbia S. / Reboul F. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Doumbia S. / Reboul F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Bortolotti M. / Rodriguez C. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Doumbia S. / Reboul F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Bortolotti M. / Rodriguez C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Praga (Repubblica Ceca) – 1° Turno, terra battuta

CH CH Prague Kudla D. Kudla D. 1 4 Maden Y. Maden Y. 6 6 Vincitore: Maden Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Maden Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kudla D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Maden Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Kudla D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Maden Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Kudla D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Maden Y. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Kudla D. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Maden Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kudla D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Maden Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Kudla D. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Maden Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Kudla D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Maden Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Kudla D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Maden Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [5] Denis Kudlavs Yannick Maden

2. [Q] Zdenek Kolar vs [8] Sumit Nagal



CH CH Prague Kolar Z. Kolar Z. 2 4 Nagal S. Nagal S. 6 6 Vincitore: Nagal S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kolar Z. 0-15 0-30 15-40 4-5 → 4-6 Nagal S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kolar Z. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Nagal S. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Nagal S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Nagal S. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kolar Z. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kolar Z. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Nagal S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kolar Z. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Nagal S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Kolar Z. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Kolar Z. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nagal S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [4] Dennis Novak vs [SE] Renzo Olivo



CH CH Prague Novak D. Novak D. 4 6 Olivo R. Olivo R. 6 7 Vincitore: Olivo R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 Novak D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Olivo R. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Novak D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Olivo R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Novak D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Olivo R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Novak D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Olivo R. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Novak D. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Novak D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Novak D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Olivo R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Novak D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Novak D. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Novak D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Olivo R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Novak D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Norbert Gombos vs Henri Laaksonen



CH CH Prague Gombos N. Gombos N. 6 6 6 Laaksonen H. Laaksonen H. 7 4 3 Vincitore: Gombos N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Laaksonen H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Gombos N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Gombos N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Laaksonen H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Gombos N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Laaksonen H. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Gombos N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gombos N. 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Laaksonen H. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Gombos N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Laaksonen H. 15-0 15-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Laaksonen H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Laaksonen H. 15-0 30-0 1-1 → 1-2 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Laaksonen H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Lukas Rosol vs Tallon Griekspoor



CH CH Prague Rosol L. Rosol L. 3 0 Griekspoor T. Griekspoor T. 6 6 Vincitore: Griekspoor T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Rosol L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Rosol L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Rosol L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Rosol L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Rosol L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Rosol L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Griekspoor T. 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Rosol L. 15-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Rosol L. 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [WC] Andrew Paulson vs [3] Andrej Martin



CH CH Prague Paulson A. Paulson A. 3 3 Martin A. Martin A. 6 6 Vincitore: Martin A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Martin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Paulson A. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Martin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Paulson A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Martin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Paulson A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Martin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Paulson A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Martin A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Paulson A. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Martin A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Paulson A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Martin A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Paulson A. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Martin A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Paulson A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Martin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Paulson A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Frederico Ferreira Silva vs [6] Kamil Majchrzak



CH CH Prague Ferreira Silva F. Ferreira Silva F. 6 6 6 Majchrzak K. Majchrzak K. 4 7 1 Vincitore: Ferreira Silva F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Ferreira Silva F. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Majchrzak K. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Ferreira Silva F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Majchrzak K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Ferreira Silva F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Majchrzak K. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Ferreira Silva F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Ferreira Silva F. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Majchrzak K. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Ferreira Silva F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Majchrzak K. 15-0 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Ferreira Silva F. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Majchrzak K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Ferreira Silva F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Ferreira Silva F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Majchrzak K. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Ferreira Silva F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Majchrzak K. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ferreira Silva F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Ferreira Silva F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Majchrzak K. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Ferreira Silva F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Majchrzak K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Ferreira Silva F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Majchrzak K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Ferreira Silva F. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Majchrzak K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [Q] Kacper Zuk vs Mario Vilella Martinez



CH CH Prague Zuk K. Zuk K. 7 2 7 Vilella Martinez M. Vilella Martinez M. 6 6 5 Vincitore: Zuk K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Vilella Martinez M. 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 30-40 6-5 → 7-5 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Zuk K. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Zuk K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Zuk K. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Zuk K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Zuk K. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Zuk K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Vilella Martinez M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Zuk K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Zuk K. 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Vilella Martinez M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Zuk K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Zuk K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Zuk K. 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Vilella Martinez M. 15-0 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Roberto Marcora vs Marc Polmans



CH CH Prague Marcora R. Marcora R. 6 2 Polmans M. Polmans M. 7 6 Vincitore: Polmans M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Polmans M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Marcora R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Polmans M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Marcora R. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Polmans M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Marcora R. 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Polmans M. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Marcora R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Marcora R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Polmans M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Marcora R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Polmans M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Marcora R. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Polmans M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Polmans M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Marcora R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Polmans M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Marcora R. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Polmans M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Vit Kopriva vs Illya Marchenko



CH CH Prague Kopriva V. Kopriva V. 6 6 7 Marchenko I. Marchenko I. 2 7 6 Vincitore: Kopriva V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Marchenko I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Marchenko I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Marchenko I. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kopriva V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Marchenko I. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Kopriva V. 15-0 15-15 30-15 15-40 2-2 → 2-3 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Marchenko I. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Marchenko I. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Kopriva V. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Marchenko I. 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Marchenko I. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Marchenko I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Marchenko I. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Kopriva V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Marchenko I. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. Dmitry Popko vs [Q] Sergiy Stakhovsky



CH CH Prague Popko D. Popko D. 3 4 Stakhovsky S. Stakhovsky S. 6 6 Vincitore: Stakhovsky S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Popko D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Popko D. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Stakhovsky S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Popko D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Stakhovsky S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Popko D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Stakhovsky S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Popko D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Stakhovsky S. 15-15 15-30 30-30 30-40 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Popko D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Popko D. 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Popko D. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Popko D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Stakhovsky S. 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Popko D. 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. Szymon Walkow / Jan Zielinski vs [3] Ivan Sabanov / Matej Sabanov