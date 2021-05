Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid: LIVE i risultati di giornata con il dettaglio. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)

Combined Madrid – 1°-2° Turno Maschile e Ottavi di Finale Femminile

Manolo Santana Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karen Khachanov vs Kei Nishikori



ATP ATP Madrid Khachanov K. • Khachanov K. 0 7 1 Nishikori K. Nishikori K. 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Khachanov K. 1-3 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Nishikori K. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Khachanov K. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Nishikori K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Nishikori K. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Khachanov K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Nishikori K. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Khachanov K. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Nishikori K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Mertens E. (Bel) – Halep S. (Rou) (non prima delle 13)



3. [9] Roberto Bautista Agut vs [Q] Marco Cecchinato (non prima ore: 15:00)



4. [3] Dominic Thiem vs [Q] Pablo Andujar OR [Q] Marcos Giron (non prima ore: 19:00)



5. Sakkari M. (Gre) – Muchova K. (Cze) (non prima delle 20)



Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Felix Auger-Aliassime vs Casper Ruud



ATP ATP Madrid Auger-Aliassime F. • Auger-Aliassime F. 0 1 3 Ruud C. Ruud C. 15 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Auger-Aliassime F. 0-15 3-5 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Tommy Paul vs [6] Andrey Rublev



3. Sabalenka A. (Blr) – Pegula J. (Usa)



4. [8] Matteo Berrettini vs Fabio Fognini



Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Guido Pella vs [14] Jannik Sinner



ATP ATP Madrid Pella G. Pella G. 0 2 4 Sinner J. • Sinner J. 15 6 4 Vincitore: Sinner per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sinner J. 15-0 4-4 Pella G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Pella G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Pella G. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Pella G. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Pella G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Pella G. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Pella G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Pella G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [LL] Yoshihito Nishioka vs Filip Krajinovic



3. Alexander Bublik vs [11] Denis Shapovalov



4. Pavlyuchenkova A. (Rus) – Brady J. (Usa)



5. Alex de Minaur vs Lloyd Harris



Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Pierre-Hugues Herbert vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP ATP Madrid Herbert P. • Herbert P. 0 7 2 Davidovich Fokina A. Davidovich Fokina A. 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Herbert P. 2-3 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Herbert P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Davidovich Fokina A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Herbert P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Davidovich Fokina A. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Herbert P. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Herbert P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 4-3 → 4-4 Herbert P. 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Herbert P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Herbert P. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Herbert P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Taylor Fritz vs Albert Ramos-Vinolas



3. Nikoloz Basilashvili vs Benoit Paire



4. Kevin Krawietz / Horia Tecau vs Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin



Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Hubert Hurkacz vs John Millman



ATP ATP Madrid Hurkacz H. Hurkacz H. 0 7 6 Millman J. • Millman J. 0 5 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Millman J. 6-5 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Millman J. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Millman J. 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Millman J. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Millman J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Millman J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hurkacz H. 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Millman J. 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Millman J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Millman J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Millman J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Millman J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Hurkacz H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Millman J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Alexei Popyrin vs Jan-Lennard Struff



3. Tim Puetz / Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz



4. [7] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot vs [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas



Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Perez E./Zheng S. – Guarachi A./Krawczyk D.



WTA WTA Madrid Perez E. / Zheng S. Perez E. / Zheng S. 6 6 Guarachi A. / Krawczyk D. Guarachi A. / Krawczyk D. 4 4 Vincitore: Perez E. / Zheng S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Perez E. / Zheng S. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Perez E. / Zheng S. 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Perez E. / Zheng S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Perez E. / Zheng S. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Perez E. / Zheng S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Perez E. / Zheng S. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Perez E. / Zheng S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Perez E. / Zheng S. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Perez E. / Zheng S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Perez E. / Zheng S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Bencic B./Teichmann J. B. – Hibino N./Voracova R.



3. Vesnina E./Zvonareva V. – Mattek-Sands B./Swiatek I.



4. Dabrowski G./Schuurs D. – Kudermetova V./Potapova A.



5. Sander Gille / Joran Vliegen vs Marton Fucsovics / Casper Ruud



