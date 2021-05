Toni Nadal annuncia la presenza di Nick Kyrgios a Maiorca: “Dopo i Tre Grandi, è una delle figure più importanti. Uno dei giocatori più seguiti dal pubblico giovanile”

Toni Nadal, zio di Rafael Nadal, direttore della sua accademia e ora allenatore di Felix Auger-Aliassime, è anche direttore dell’ATP 250 di Maiorca, che si svolgerà sull’ erba la settimana prima di Wimbledon e ha annunciato oggi la presenza al torneo di Nick Kyrgios, un giocatore che non gareggia fuori dall’Australia dal febbraio 2020.

Toni, che una volta era molto critico per i comportamenti del tennista di Canberra, ora invece ha cambiato idea spiegando perché è importante per un torneo come il suo avere Kyrgios. È una stella del circuito”. Dopo i Tre Grandi, è una delle figure più importanti. Uno dei giocatori più seguiti dal pubblico giovanile”, ha detto.