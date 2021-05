Challenger Roma 2: Flavio Cobolli sconfitto in finale. Titolo a Juan Manuel Cerundolo (Video)

Nella finale del secondo appuntamento consecutivo sulla terra rossa romana il mancino argentino conquista il titolo superando in tre set il 18enne “figlio d’arte”: per entrambi in arrivo un nuovo best ranking.

Sfuma all’ultimo ostacolo il sogno di Flavio Cobolli di conquistare il primo trofeo nel circuito challenger. Nella finale – la prima della sua giovane carriera – il 18enne capitolino, n.639 ATP (best ranking) e in gara con una wild card, ha ceduto con il punteggio di 62 36 63, dopo un’ora e tre quarti di gioco, all’argentino Juan Manuel Cerundolo, n.178 ATP.

Challenger Roma 2 – Finale

CH CH Rome 2 Cobolli F. Cobolli F. 2 6 3 Cerundolo J. Cerundolo J. 6 3 6 Vincitore: Cerundolo J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Cerundolo J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Cobolli F. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Cerundolo J. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Cobolli F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Cerundolo J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Cobolli F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cerundolo J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Cerundolo J. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Cobolli F. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Cerundolo J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Cobolli F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Cerundolo J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Cobolli F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Cerundolo J. 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 Cobolli F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Cerundolo J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [WC] Flavio Cobollivs Juan Manuel Cerundolo