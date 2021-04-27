Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 27 Aprile 2021

Elisabetta Cocciaretto ITA, 25.01.2001
W60 Zagreb 60000 – 1st Round
[1] Elisabetta Cocciaretto vs Rebecca Sramkova Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
Alexandra Dulgheru vs Federica Arcidiacono ore 11:00
ITF Zagreb
A. Dulgheru•
0
0
F. Arcidiacono
0
0
W15 Cairo 15000 – 3rd Round Q
[6] Anastasia Piangerelli vs [12] Chantal Sauvant ore 10:00
ITF Cairo
A. Piangerelli [6]•
40
2
3
C. Sauvant [12]
A
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Piangerelli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A. Piangerelli
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
C. Sauvant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Sauvant
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Piangerelli
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Piangerelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Piangerelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q
Barbara Dessolis vs Maria Fernanda Navarro ore 11:00
ITF Antalya
B. Dessolis
0
M. Navarro Oliva
0
Diletta Cherubini vs [10] Diana Demidova ore 11:00
ITF Antalya
D. Cherubini
0
D. Demidova [10]
0
[8] Polina Bakhmutkina vs [9] Federica Bilardo ore 11:00
ITF Antalya
P. Bakhmutkina [8]
0
F. Bilardo [9]
0
W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q
[2] Angelica Raggi vs Ingrid Vojcinakova ore 10:30
ITF Monastir
A. Raggi [2]
0
I. Vojcinakova
0
W25 Oeiras 25000 – 1st Round
Hiroko Kuwata vs Verena Meliss Non prima delle 12:00
Il match deve ancora iniziare
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