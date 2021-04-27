Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 27 Aprile 2021

27/04/2021 09:59 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto ITA, 25.01.2001
Elisabetta Cocciaretto ITA, 25.01.2001

CRO W60 Zagreb 60000 – 1st Round
[1] Elisabetta Cocciaretto ITA vs Rebecca Sramkova SVK Non prima delle 12:30

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Dulgheru ROU vs Federica Arcidiacono ITA ore 11:00

ITF Zagreb
A. Dulgheru
0
0
F. Arcidiacono
0
0
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EGY W15 Cairo 15000 – 3rd Round Q
[6] Anastasia Piangerelli ITA vs [12] Chantal Sauvant GER ore 10:00

ITF Cairo
A. Piangerelli [6]
40
2
3
C. Sauvant [12]
A
6
1
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TUR W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q
Barbara Dessolis ITA vs Maria Fernanda Navarro MEX ore 11:00

ITF Antalya
B. Dessolis
0
M. Navarro Oliva
0
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Diletta Cherubini ITA vs [10] Diana Demidova RUS ore 11:00

ITF Antalya
D. Cherubini
0
D. Demidova [10]
0
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[8] Polina Bakhmutkina RUS vs [9] Federica Bilardo ITA ore 11:00

ITF Antalya
P. Bakhmutkina [8]
0
F. Bilardo [9]
0
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TUN W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q
[2] Angelica Raggi ITA vs Ingrid Vojcinakova SVK ore 10:30

ITF Monastir
A. Raggi [2]
0
I. Vojcinakova
0
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POR W25 Oeiras 25000 – 1st Round
Hiroko Kuwata JPN vs Verena Meliss ITA Non prima delle 12:00

Il match deve ancora iniziare

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